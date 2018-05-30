30.05.2018, 11:30

Уже можно купаться? С 1 июня будет открыт пляж в Пирита

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rus.delfi.ee
EST
Esimesed suvitajad Pirita rannas
Foto on illustratiivneFoto: Karli Saul

Пляж Пирита, удостоенный Голубого флага, будет официально открыт для посещения 1 июня, с этого времени на пляже будут дежурить спасатели, сообщает управа Пирита.

Уже 1 июня в 11:00 часов можно было открыть новый пляжный сезон. С этого же дня на пляже начнут дежурить спасатели.

В мае на пляже проводилась тщательная уборка, был просеян песок, установлен пляжный инвентарь. В прошлом году обновили игровые площадки, а в этом году мусорные урны обрели новый облик. Более масштабные работы планируется объединить с модернизацией берегового променада, работы по строительству которого должны начаться в течение ближайшей пары лет.

Районная управа просит всех отдыхающих бережно относиться к пляжу и инвентарю — необходимо убирать за собой мусор и не беспокоить других отдыхающих. Кроме того, не менее важно присматривать за своими вещами и не оставлять ценных предметов в машине.

”Несмотря на то, что по заверениям полиции Пирита является самым безопасным районом Таллинна, в летний сезон случаются кражи. Именно поэтому необходимо присматривать за своими вещами”, — посоветовала старейшина района Алина Тубли.

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