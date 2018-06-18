Уже более 1000 человек подписались под идеей о введении бесплатного уездного транспорт в Ляэне-Вирумаа

Подписи были собраны в Раквере, Тапа, Вяйке-Маарья и в других местах, среди подписавшихся были люди из разных возрастных групп, которые поддерживают бесплатный общественный транспорт.

По словам Котки-Репинского сбор подписей в поддержку бесплатного транспорта определенно будет продолжен.

”Мы искренне надеемся, что мы сможем продемонстрировать политическим оппонентам, а также доказать всем критикам бесплатного транспорта, что жители Ляэне-Вирумаа не должны остаться среди тех немногих без возможности сэкономить на проезде”, — сказала депутат Рийгикогу.

По словам Сирет Котка-Репински, достойно сожаления, что один из четырех человек в Ляэне-Вирумаа принял решение не в пользу бесплатного транспорта, хотя в 11 уездах уже решили использовать бесплатный общественный транспорт.

”Ляэне-Вирумаа может быть членом Северо-Эстонского центра общественного транспортного, но нас нельзя сравнивать с Харьюмаа или Рапламаа, где жителям предлагают свои услуги как коммерческие транспортные фирмы, так и имеется хорошее ж/д сообщение. Скорее, мы такие же, как Ляэнемаа, которые решили в пользу бесплатного транспорта. Я думаю, что и наши местные жители нуждаются в бесплатных уездных линиях”, — пояснила Котка-Репински.

Вдобавок к возможности введения бесплатного общественного транспорта все Центры общественного транспорта также получат от государства дополнительные средства на улучшение качества услуг и уплотнения линий.