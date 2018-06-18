18.06.2018, 15:17

Уже более 1000 человек подписались под идеей о введении бесплатного уездного транспорт в Ляэне-Вирумаа

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rus.delfi.ee
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Vanad bussid muuseumiööl
Vanad bussid muuseumiöölFoto: Hendrik Osula

На прошлой неделе Центристская партия начала сбор подписей в поддержку бесплатного уездного транспорта в Ляэне-Вирумаа. На данный момент удалось собрать 1061 подписей, сообщает пресс-служба ЦП.

По словам депутата Рийгикогу и руководителя отделения Центристской партии в Ляэне-Вирумаа Сирет Котка-Репински, большое количество подписей за такой короткий период времени очень ясно показывает, что местные жители не удовлетворены тем фактом, что возможность бесплатного общественного транспорта обходит стороной их уезд.

”Должностные лица местных органов власти, имеющие право голоса в Центре общественного транспорта, могли бы понять, что люди хотят иметь возможность бесплатного проезда на общественном транспорте. Принимая решение они должны основываться на интересах местного населения, а не политических играх”, — сказала Котка-Репински.

Подписи были собраны в Раквере, Тапа, Вяйке-Маарья и в других местах, среди подписавшихся были люди из разных возрастных групп, которые поддерживают бесплатный общественный транспорт.

По словам Котки-Репинского сбор подписей в поддержку бесплатного транспорта определенно будет продолжен.

”Мы искренне надеемся, что мы сможем продемонстрировать политическим оппонентам, а также доказать всем критикам бесплатного транспорта, что жители Ляэне-Вирумаа не должны остаться среди тех немногих без возможности сэкономить на проезде”, — сказала депутат Рийгикогу.

По словам Сирет Котка-Репински, достойно сожаления, что один из четырех человек в Ляэне-Вирумаа принял решение не в пользу бесплатного транспорта, хотя в 11 уездах уже решили использовать бесплатный общественный транспорт.

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”Ляэне-Вирумаа может быть членом Северо-Эстонского центра общественного транспортного, но нас нельзя сравнивать с Харьюмаа или Рапламаа, где жителям предлагают свои услуги как коммерческие транспортные фирмы, так и имеется хорошее ж/д сообщение. Скорее, мы такие же, как Ляэнемаа, которые решили в пользу бесплатного транспорта. Я думаю, что и наши местные жители нуждаются в бесплатных уездных линиях”, — пояснила Котка-Репински.

Вдобавок к возможности введения бесплатного общественного транспорта все Центры общественного транспорта также получат от государства дополнительные средства на улучшение качества услуг и уплотнения линий.

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