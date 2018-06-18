Уже более 1000 человек подписались под идеей о введении бесплатного уездного транспорт в Ляэне-Вирумаа

На прошлой неделе Центристская партия начала сбор подписей в поддержку бесплатного уездного транспорта в Ляэне-Вирумаа. На данный момент удалось собрать 1061 подписей, сообщает пресс-служба ЦП.
По словам депутата Рийгикогу и руководителя отделения Центристской партии в Ляэне-Вирумаа Сирет Котка-Репински, большое количество подписей за такой короткий период времени очень ясно показывает, что местные жители не удовлетворены тем фактом, что возможность бесплатного общественного транспорта обходит стороной их уезд.
”Должностные лица местных органов власти, имеющие право голоса в Центре общественного транспорта, могли бы понять, что люди хотят иметь возможность бесплатного проезда на общественном транспорте. Принимая решение они должны основываться на интересах местного населения, а не политических играх”, — сказала Котка-Репински.