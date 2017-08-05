Уже 20 лет наследники не могут добиться от Таллинна возвращения земли в Нымме

Уже более 20 лет наследники не могут получить полагающийся им участок земли в таллиннском районе Нымме. Спор дошел до Европейского суда по правам человека. Эстонский Госсуд успел в свое время оштрафовать город за слишком продолжительное разбирательство вопроса. После всего этого Таллинн сделал предложение вернуть им не менее трети земли. Наследники не согласны, рассказывает Eesti Päevaleht.

Анне Нурм вместе со своим супругом Вольдемаром построили хутор на данном участке в Нымме в 1930 годах. Супруги арендовали землю, а потом купили недвижимость у государства за 5650 крон в кредит, обязавшись погасить его за 35 лет, платя 2 процента в год. Вольдемар умер в 1947 году.

Добиваясь возвращения своей земли с 1990 года, Анне не дождалась результата, умерла в 1998 году. Примечательно то, что в 1994 году ее право на землю признали, а в 96-м дали справку о возврате недвижимости как жилой земли с правом строительства. Документы были готовы, но тут начался спор, который длится до сих пор.

Анне успела оставить в наследство пока не возвращенную ей недвижимости внучке своей родной сестры и ее мужу, которые помогали ей при жизни. Теперь они продолжают спор с городом.

В 96 году город потребовал выплатить за замеры участка 100 тысяч крон, предложив в то же время альтернативу — отдать Таллинну лаковый кусочек земли, склон горы в южной части, на котором хозяева как раз собирались строить дом. Городские чиновники якобы угрожали, что если их предложение не примут, то возврат земли затянется, сказали наследники Анне и Вольдемару газете Eesti Päevaleht.

Анне вместе с наследниками не соглашалась с таким вымогательством со стороны города и заказала измерение земли за в два раза меньшую стоимость, чем та, которой пугал город.

Границы были определены, и все шло по плану, но не тут-то было. Таллинн официальным протоколом не удовлетворился, и производить замеры пришлось заново.

Потом городские власти решили по этому участку земли проложить лыжные трассы, и в ходе определения новых границ, переоформили часть недвижимости в социальную землю.

Наследники обратились в административный суд, который принял решение об отмене решения горуправы. На это городские власти ответили тем, что отменили решение о возврате земли наследникам. Последовало обращение в суд, и наследники дело выиграли. Город оспорил решение. Дело прошло все инстанции и в 20011 году дошло до Европейского суда по правам человека, обязавшего Таллинн выполнить решение административного суда 1998 года и вернуть землю.

В качестве компенсации за затягивание возврата земли Европейский суд потребовал от Таллинна заплатить наследникам 4000 евро.

Другой вопрос, что в 1998 году город вопреки решению административного суда все-таки стал строить лыжные трассы, а папка с документами, подтверждающими, что землю надо вернуть, исчезла, но нашлась через пару лет.

Урмас Паэт, являвшийся тогда старейшиной Нымме, предложил наследникам часть причитающееся им земли поменять на другую недвижимость, так как у властей было желание создать природоохранную зону, распространявшуюся и на эту территорию. Наследники согласились. Паэт сказал Eesti Päevaleht по телефону, что удивлен тем, что это дело 17-летней давности еще продолжается.

Замена участков в связи с установлением охранной зоны тянулась, прошло аж 13 лет, пока наследники Анне не получили новое письмо от управы, в котором Департамент городского имущества сообщил, что предлагавшиеся ранее участники, предоставить невозможно, так как законодательство изменилось.

Паэт считает, что город все-таки мог бы поменять участки. Предлагавшиеся наследникам участки, в том числе в Каламая, в итоге достались фирмам, развивающим недвижимость.

В конце 2013 года управа предлагала наследникам Нурм в качестве компромисса три участка. Наследники не согласились. В управе считают, что дело именно из-за них и затягивается.

Руководитель юридического отдела Департамента городского имущества говорит, что наследников никто не ущемлял, им шли на встречу. ”Есть многие, кто вообще остался без земли”, — сказал он.

После 20 лет разбирательства город был готов вернуть наследникам менее трети изначального размера земли. Они должны были бы остаться, с точки зрения управы, без тех фрагментов, на которых находятся лыжные трассы, на которые распространилась природоохранная зона. Наследники теперь не могут принять предложение города в связи с тем, что им пришлось бы построить через охраняемую зону строить дорогу, стоимостью 300 тысяч евро, к своей земле.

Следует упомянуть, что в 2003 году Госсуд оштрафовал город за затягивание производство на 50 тысяч крон.

Спор не завершен до сих пор.

Все законно

Городской секретарь Тоомас Сепп: ”Действия управы законны. В сентябре 2014 года наследникам была выплачена компенсация (Сепп подразумевает 400 евро, который Европейский суд обязал город выплатить, — примечание)”.

Имеет ли место намеренное затягивание решения вопроса со стороны города?

Отвечает руководитель Центрального союза собственников Прийду Пярна: ”Городская управа не следовала добрым обычаям и срок производства не был разумным. До Центрального союза собственников доходили и другие примеры, когда решения затягивались. Есть судебные решения, когда город штрафовали за намеренное торможение процесса. Проблем в этом плане много. Например, не возвращены наследникам Дом черноголовых, церковь Нигулисте, хотя ничто не мешает заключить соглашение с собственником на их использование в общественно важных целях”.

Подпись Юри Ратаса под незаконным решением

Земли Нурм в Нымме касается также сделка, к которой имеет отношение нынешний премьер-министр Юрии Ратас, который в 2005-2007 годах был мэром Таллинна. Участок Тяхеторни 4а, на котором стоял хутор, построенный Анне и Вольдемаром, город продал в то время на основании поддельных документов новому собственнику.

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