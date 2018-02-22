Ужасы работы в Норвегии, или Как эстонским строителям приходилось искать еду на помойке

Строитель из Эстонии Ардо (26) рассказал изданию Eesti Ekspress, как съездил в Норвегию на заработки и остался без обещанных денег.

Прошлой осенью мужчине позвонил сосед и спросил, не хочет ли тот поработать в Норвегии. ”Сказал, что зарплата 2500 евро в месяц и нужно делать разную подсобную работу и всякое по мелочи, — рассказывает Ардо. — Времени на размышление был один день, ну и я согласился. Занял денег, чтобы в срочном порядке сделать ИД-карту, и поехал. Взял собой еды на несколько дней (баночный суп, картофель и лук). По телефону договорился с начальником Маргусом, что через несколько дней работы получу аванс и смогу докупить провизии”.

Никакого трудового договора мужчина тогда не заключал, все договоренности были телефонными.

По прибытию в Норвегию, маленький городок Хаммерфест, строителей поселили, как говорит Ардо, в старом пансионате: ”Поскольку в молодости я наделал глупостей и у меня были неоплаченные рассрочки и штрафы и арестован счет, то в трудовом договоре мы прописали зарплату в 470 евро. Остальные мне должны были заплатить в конверте”.

С началом работы у Ардо стали возникать конфликты с начальством, поскольку, по его словам, сроки ”горели” и его заставляли выполнять работу, которую он не умеет, тем более, что его брали на место простого подсобника.

”Однажды он (Маргус) сказал, что с удовольствием задушил бы меня. В ответ на то, что я сказал ему, что не могу ставить утепление быстрее”, — рассказывает Арго и добавляет, что, поскольку был ”молодым и зеленым”, перечить не стал.

По словам мужчины, просыпаться каждый день приходилось в 7 утра, работали без выходных: ”Меньше десяти часов в день не работали. Иногда заканчивали в час-два ночи”.

С деньгами было совсем туго. От Маргуса Ардо, по его утверждению, получил около 200 евро в самом начале работы и еще 355 через две недели. Он вернул долг за ИД-карту и отправил немного домой, оставив себе в общей сложости 103 евро. ”На это я жил несколько недель. Дешевле всего было покупать в магазине макароны, томатный соус и сосиски. Этим можно было нормально наестся. В какой-то момент у меня совсем закончились деньги, так что я дня два точно ничего не ел. Ни одного цента не было. Мне пришлось попросить маму и она перевела мне 20 евро”.

”Маргус научил нас искать еду в мусорных баках, — продолжает Ардо. — Он знал, что так можно. Был один конкретный магазин, куда он и сами ездил на помойку. Ночью мы ехали туда. Это был, действительно, чистый контейнер. Все было хорошо запаковано. И это были не какие-нибудь просроченные товары, которые магазин выкинул, там были продукты, которые можно было бы продавать еще несколько дней. Хлеб и булка у нас всегда были из мусорки, но были и сладкие пироги, пирожки и мясные изделия. Больше всего мне нравилось клубничное желе. Однажды ночью я был настолько голоден, что дождался, пока все лягут спать, и сам отправился к мусорке”.

В начале декабря из Эстонии прибыло ”подкрепление” в виде других строителей. ”Еду воровали друг у друга очень часто”, — отмечает Ардо.

26 декабря объект был закончен. Маргус обещал расплатиться со строителями в Эстонии, и они отправились в путь.

”Я приехал в Эстонию таким же бедным, как уехал”, — говорит Ардо. Какие-то деньги Маргус позже все-таки выплатил, но не все.

”Всего я на этой работе в Норвегии заработал за два месяца 1879 евро. Теперь я через эстонскую комиссию по трудовым спорам требую от него 9840 евро, со всеми командировочными и переработками согласно законам Норвегии. Если они не заплатили мне, сколько обещали, то почему я должен церемониться?”, — резюмирует Ардо.

Комментарий работодателя

Работодатель Ардо Маргус Линдма сказал изданию, что из-за ошибки заказчика ему самому пришлось ожидать денег дольше, чем предполагалось, и предоставил выписку со счета фирмы, подтверждающую правдивость этих слов.

”Жили они в хорошем горном отеле. Все необходимое для жизни было, даже более того. Работали с 8 до 17 часов. Обеды все брали с собой, за исключением Ардо, который с нами обедать не хотел. Условия труда, в связи с погодными условиями, были, действительно, довольно тяжелыми, но для этого у нас была соответствующая рабочая одежда”.

”Последние рабочие дни, и правда, были немного длиннее, но точно не до 1-2 часов ночи, поскольку мы бы нарушили ночной покой и кто-нибудь из соседей обязательно вызвал полицию. Решение о том, чтобы работать дольше, было обоюдным, для того, чтобы успеть на паром к определенному времени”.

”Я думал сделать все возможное, чтобы у всех были хорошие условия и работа, которая позволит нормально жить, но иногда в коллектив попадают такие люди, которые не могли присниться тебе и в самом страшном сне. А ведь ничего не поделаешь — строительный сектор неблагодарен”.

Маргус заверил, что информации о ночных поездках работников к мусоркам у него не было. ”Хотя то, что Ардо питался, в основном, макаронами и колбасой, — правда. Но он говорил, что это его любимая еда”, — сказал работодатель.