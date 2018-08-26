26.08.2018, 18:50

Уж небо осенью дышало. Синоптики рассказали о похолоданиях до +5 градусов

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Foto: Andres Putting

В Эстонии потихоньку вступает в свои права осень. По данным эстонских синоптиков, в понедельник во многих местах ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Более интенсивные и частые дожди на востоке Эстонии, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер преимущественно юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 9..15°C.

Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2-8 м/с, вечером на островах перейдет к южному. Температура воздуха 17..20°C.

Вторник, 28.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 2-8, на побережье островов порывами до 13 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 15°C.
Днём: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 3-8, на островах порывами 13 м/с Температура воздуха 18..22°C.

Среда, 29.08:
Ночью: Малооблачная, без осадков погода. Местами туман. Ветер в основном южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°C.
Днём: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Четверг, 30.08:
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье до 15°C.
Днём: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-8, на северном побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 19..23°C.

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