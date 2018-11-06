Увольнение бывшего спасателя Сергея Менькова признано законным, он окончательно проиграл суд государству

Как подтвердили в Государственном суде, 6 ноября высший судебный орган Эстонии не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Менькова, пишет rus.err.ee.

Это означает, что в законную силу вступило решение Таллиннского окружного суда от 9 мая, согласно которому увольнение Сергея Менькова сочли справедливым.

По оценке суда второй инстанции, должностное лицо должно честно, профессионально и тщательно выполнять свои обязанности и вести себя достойно как на службе, так и вне службы, воздерживаясь от любой деятельности, которая дискредитировала бы его как должностное лицо или повредила бы репутации государства.

Окружной суд посчитал, что Сергей Меньков, комментируя в свое рабочее время военный парад, позволил себе комментарии, которые не уместны для должностного лица.

После военного парада 24 февраля 2016 года по случаю 98-й годовщины Эстонской Республики Меньков опубликовал на своем канале в соцсетях видео парада, сопроводив его нецензурными и оскорбительными комментариями в адрес военнослужащих Эстонии и ее союзников.

Через месяц после этого — 31 марта 2016 года — Сергея Менькова уволили.