Снявший видео парада Сил обороны с нецензурными комментариями спасатель Сергей Меньков не согласен со своим увольнением и подал в суд на Спасательный департамент. Бывший работодатель перевел его ругательства для суда.

Отец двоих детей и трижды дедушка Сергей Меньков (57) сражался с огнем 28 лет и девять месяцев, пишет Eesti Ekspress.

Под руководством Менькова в 2008 году спасли от еще больших разрушений Церковь Святого Духа (Пюхавайму). Он потушил сотни пожаров, один раз и сам получил отравление угарным газом и попал в больницу.

Меньков вынес из огня 20 человек. Во время одного пожара он снес вниз по лестнице двух пожилых людей и получил за это медаль за спасение жизни.

Последние десять месяцев Меньков больше не работает спасателем.

Где все?

"Мы были на страже, готовы сразу среагировать, — рассказывает Меньков о перевернувшем его жизнь с ног на голову дне. — Ждем, когда этот парад начнется, мы уже устали от этого… Полтора часа ждали. Ничего не видим. Когда же этот парад начнется? Смотрим, люди кое-где есть, но нет парада!" Все мужчины уткнулись носами в телефоны. И когда первые военные моряки прибыли, Меньков начал снимать.

Пришли знаменосцы, три человека. За ними военные моряки. Потом не пришел никто.

"Черт, что же случилось… — подумал Меньков. — Есть парад или нет? Почему оставлены такие большие промежутки? Это же каждого заставит материться!"

Здесь Меньков и приводит главную причину нецензурной брани — парад задержался!

"Не было цели кого-то оскорбить! Но послушайте — если ты посмотришь на этот парад, то что это было? Где люди? Нет же никого. Что же я просто так смотрю? Конечно, я должен был заполнить эфир, потому что паузы были большие. Эти слова срывались с языка сами собой".

Меньков признает все свои слова. Ему не стыдно. В театре и в кино он слышал и похуже.

"Разве я сказал о ком-то конкретно, смотри, он придурок, вон, идет?" — спрашивает Меньков и отвечает: нет. "Я использовал мат только для связки".

Когда парад закончился, Меньков отправился обратно в команду Кесклинна. Около 15 часов он выставил видео в Facebook и поделился им со всеми, хотя на самом деле хотел показать только своим друзьям. Через три часа видео попало в Youtube, Меньков сразу потребовал его удалить (и удалили), но дело было сделано — к вечеру набралось 50 000 просмотров.

Друзья зубоскалили, но Сергей просил их не смеяться "Это на самом деле печально!"

"Мы, эстонцы и русские, понимаем эту тему одинаково — парад задержался! Мы же все ходили на парад в советское время, все было организованно. Мы знали, что между колоннами никакого промежутка оставаться не должно было". По мнению Менькова, было бы красиво, если бы на параде Сил обороны все быстро шло друг за другом.

"Просим на работу не приходить!"

25 февраля в 8 утра закончилась смена Менькова. Перед уходом домой ему позвонил пресс-секретарь Спасательного департамента, который приказал удалить видео из Facebook. Меньков не удалил, но ограничил доступ. Тогда начальник команды сообщил, что "можешь не приходить на работу, ты отстранен от службы. Начинается дисциплинарное производство".

28 февраля от Менькова потребовали объяснительную о том, что он делал на параде. Меньков написал: "Я был на дежурстве, сидел в машине и ждал, когда пройдет парад. Все".

31 марта генеральный директор Спасательного департамента освободил Менькова от должности. Причина: начальник группы пожарный Меньков из-за нецензурной брани потерял доверие коллег. Видео — оскорбительное и неэтичное. В приказе значится, что Меньков как служащий Спасательного департамента очернил и опорочил другие государственные учреждения и представителей иностранных государств.

"Меня упрекают в том, что я нарушил свою этику служащего. Поскольку я служащий Спасательного департамента, я теперь не могу выражать свои мысли?" — задается вопросом Меньков. Он понял бы наказание, если бы он отправился на пожар и начал там снимать: "Смотрите, здесь пьяницы, заразы, подожгли дом. Вы сами виноваты, я и не собираюсь вас спасать".

В этом случае он согласился бы с решением об освобождении от должности. А сейчас, считает Меньков, он уволен из-за выражения своего мнения.

Или вопрос в русской национальности, хотя Меньков говорит на чистом эстонском языке? На это, по его словам, указывает другой случай. Работавший в отделе связей с общественностью Сил обороны бывший диктор телевидения Урмас Рейтельманн в прошлом году в Facebook назвал беженцев "стекшейся в Европу грязью" и 300 000 русскоязычных жителей Эстонии "300 000 паразитирующих тибл". Рейтельманна не освободили от должности, а перевели на другую работу.

В апреле Меньков обжаловал освобождение от должности в суде, он требует отмены приказа и компенсации — Меньков просит, чтобы суд сам назначил ее размер. Меньков имел самый большой стаж работы среди начальников группы Спасательного департамента, у него не было ни одного трудового нарушения. Он собирался работать еще семь лет, за это время он заработал бы 91 000 евро. Поскольку из-за изменения Закона о государственной службе его невозможно восстановить на работе, Меньков прилично потеряет в размере пенсии. Сейчас он получает за 25 трудовых лет служебную пенсию спасателя — 40% от зарплаты. Если бы он проработал 30 лет (как планировал), пенсия выросла бы до 50%.

Департамент заказал перевод ругательств



В июне Спасательный департамент решил, что комментарии Менькова к видео "невозможно трактовать по-разному", и перевод не нужен.

В октябре постановление административного суда разнесло эту позицию в пух и прах. Приказ об освобождении Менькова от должности назвали "поверхностным и неопределенным". У суда возник вопрос, анализировал ли вообще Спасательный департамент русскоязычные высказывания. Поскольку перевод отсутствовал, суд не смог оценить ни вину Менькова, ни то, было ли наказание пропорциональным. Значит, следовало бы отменить приказ. Суд в порядке исключения дал департаменту возможность дополнить свои доказательства. Спасательный департамент заказал перевод видео.

Бесплатно консультирующий Менькова юрист Андрей Вестеринен поясняет, что представление доказательств в судебном производстве противоречит закону и решению Госсуда. "Спасательный департамент должен был уже в дисциплинарном производстве представить доказательства, как Меньков все-таки хотел задеть чувства других. Теперь Спасательный департамент хочет исправить свои ошибки в суде", — удивляется Вестеринен.

Пресс-секретарь Спасательного департамента Анника Коппель признает, что вопрос перевода поднялся в ходе судебного производства. Но и без перевода Спасательный департамент уверен, что Меньков опорочил "ценности как Спасательного департамента, так и других государственных институтов Эстонии, и распространил это намеренно и публично".

17 октября Спасательный департамент представил суду перевод видео, но попросил объявить заседание закрытым по меньшей мере на время обсуждения этого перевода. Как утверждается, использованные Меньковым слова не допустимы для государственного служащего. "Я не знаю, кого я оскорбил", — говорит Меньков.