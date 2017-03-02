Уволенный за насмешки над парадом Сергей Меньков требует в суде компенсации

Уволенный в прошлом году за нецензурные насмешки над парадом спасатель Сергей Меньков требует в суде компенсации, решение будет вынесено в течение этого месяца.

Меньков подал в суд жалобу с требованием о признании незаконным приказа генерального директора Спасательного департамента, изменении формулировки своего освобождения от должности и назначении компенсации, пишет Õhtuleht.

О заключении компромисса он не ходатайствовал. Таллиннский административный суд вынесет решение в марте.

Напомним, что 24 февраля, в то время, как Силы обороны, Кайтселийт и союзники маршировали на параде в честь Дня независимости, командир группы Ида-Харьюского региона Пыхьяского спасательного центра Сергей Меньков снимал парад из машины департамента, сопровождая его комментариями с насмешками и унижениями.

Читать еще

Его комментарии к видео носили унижающий Силы обороны Эстонии характер, а также в ролике содержались расистские ремарки в отношении солдат из США. Кроме того, Меньков назвал флаг Балтийского колледжа обороны флагом гомосексуалистов. Видео снято из машины Спасательного департамента, что означает, что Меньков снял его в рабочее время.

Гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару сообщил тогда, что с Сергеем Меньковым приостанавливаются служебные отношения, а в отношении всей его группы возбуждается дисциплинарное производство. ”Спасательный департамент не потерпит точки зрения, принижающие Эстонскую Республику, Силы обороны, наших союзников и людей в общем. Подобное поведение не годится ни для одного из сотрудников Спасательного департамента”, — сказал Таммеару.

Меньков опубликовал видео на русском языке в Facebook, где видео стало довольно популярным. Роликом поделились более 1700 раз, а посмотрели его всего 50 000 человек.