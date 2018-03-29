Уволенный спасатель: у меня гражданство РФ, а эстонский за 22 года работы не понадобился ни разу

Спасательный департамент уволил в Ида-Вируском уезде 12 сотрудников из-за недостаточного владения эстонским языком. По словам уволенного Андрея Афанасьева, который проработал спасателем 22 года, за все время работы ему ни разу не понадобился эстонский язык. Афанасьев — гражданин России.

По словам Афанасьева, причиной увольнения спасателей стала обида учителя эстонского языка. Во время курсов по эстонскому языку один из пожарных встал и сказал, что им в работе эстонский язык не нужен, поэтому в его знании нет необходимости. ”Она обиделась и пожаловалась в Министерство образования”, — говорит Афанасьев.

Спасатель отмечает, что увольнение произошло неожиданно. ”Я в шоке”, — говорит он и добавляет, что спасателей уволили по статье, которая не предусматривает выплаты пособий.

”Во время работы нам ни разу не понадобился эстонский”, — констатирует пожарный. Афанасьев обращает внимание, что до увольнения спасателей департамент подвел расчеты и пришел к выводу, что в Ида-Вируском регионе работали три ”лишних” сотрудника: ”Уволили 12, получается, что теперь не хватает 9 человек”.

”А нехватка спасателей в нашем регионе — это очень опасно. У нас склады, заводы с аммиаком. Это может все плачевно закончиться”, — не исключает Афанасьев. На вопрос, что бы вы передали министру внутренних дел Эстонии Андресу Анвельту в свете этой ситуации, спасатель говорит: ”Пусть меньше занимается русофобией”.

По словам спасателя, у него российское гражданство. Еще у троих уволенных спасателей из его же команды тоже другие гражданства: у двоих российское, у одного — украинское.

Что будет в будущем и куда идти, а также как содержать семью, мужчина не знает.