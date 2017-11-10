10.11.2017, 15:16

Уволенная с поста старейшины Пыхья-Таллинна Таммемяги стала депутатом Рийгикогу вместо Новикова


rus.delfi.ee
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Keskerakonna volikogu 28.01.2017
Keskerakonna volikogu 28.01.2017Foto: Andres Putting

В связи с прекращением полномочий депутата Рийгикогу Андрея Новикова из-за его перехода в Таллиннскую горуправу, замещающим членом Рийгикогу с 10 ноября является Карин Таммемяги, уволенная столичной мэрией с поста старейшины Пыхья-Таллинна, сообщает rus.err.ee.

Такое решение приняло правление Рийгикогу в пятницу, 10 ноября.

Накануне Таллиннское горсобрание утвердило новый состав городской администрации, в которой Андрей Новиков получил пост вице-мэра.

Во вторник Таммемяги сказала агентству BNS, что она примет решение о начале работы в парламенте после консультации с председателем Центристской партии Юри Ратасом, которая должна была состояться в ближайшие дни.

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На выборах в Рийгикогу в 2015 году Таммемяги получила 881 голос.

Мэрия Таллинна отправила Карин Таммемяги в отставку 17 февраля 2016 года.

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