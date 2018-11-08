Увидела иск и заплакала. Бизнесмен требует от журналистки Катрин Луст миллионного возмещения за порчу его имиджа

”Я не знаю, что делать. Если все бизнесмены станут на меня нападать, то мне придется спимать передачи про одни только самоуправления”.

Если Луст проиграет в суде, то должна будет публично признать, что в ноябре прошлого года в своей передаче представила в отношении бизнесмена ряд серьезных ложных обвинений (в том числе, подозрения в педофилии и изнасиловании) и должна будет возместить ущерб в размере миллиона евро, что для эстонской судебной практики — огромная сумма.

Иск, о котором идет речь, подан не против канала TV3 (All Media Eesti AS; против него Занд подал отдельный иск), на котором выходит передача, а лично против Луст.

К счастью для Луст, суд не удовлетворил ходатайство бизнесмена об аресте ее недвижимости (квартиры в центре Таллинна, квартиры в центре Тарту и хутора в Сетумаа) и долей в двух фирмах.

Все началось с того, что в ноябре прошлого года Луст представила Занда в ”Kuuuurija” как одного из главных фигурантов сутенерской аферы владелицы модельного агентства Лауры Кыргемяэ. Свою точку зрения они усилила постами в Facebook.

Как утверждает присяжный адвокат Индрек Леппик, из-за скандала Занду пришлось продать свою долю в одном из коммерческих проектов и лишиться возможности заработать как минимум 1 млн евро. Кроме того, вся эта история сильно сказалась на его здоровье.