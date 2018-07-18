Увеличившаяся компенсация на лекарства уже принесла пользу 50 000 эстоноземельцам

От претерпевшей капитальные изменения с начала 2018 года дополнительной компенсации на лекарства уже получило пользу около 50 000 человек. Благодаря изменению рецептурные лекарства стали доступнее, а получение компенсации — удобнее. В общей сложности государство возместило людям лекарства на сумму в 1,9 миллиона евро, сообщает Министерство социальных дел.

Прежде компенсацию использовало до 3000 человек в год, хотя право на нее было примерно у 9000 человек.

”Действующая с начала года дополнительная компенсация на лекарства уже принесла пользу почти 50 000 людям, чьи расходы на лекарства сократились благодаря поддержке государства. Это важно как для хронических больных, так и для пожилых”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Согласно новому порядку, люди получают дополнительную льготу на рецептурные лекарства уже в том случае, если сумма покупок превышает границу 100 евро в год. Прежде предельная ставка составляла 300 евро. Также по новому порядку компенсация рассчитывается в аптеке при покупке лекарства для всех людей, имеющих на это право, и подавать ходатайства задним числом больше не нужно.

”Если прежде получение компенсации зависело от того, знал ли человек о компенсации и был ли способен подать ходатайство в Больничную кассу, то существующая система значительно справедливее. Расчет компенсации происходит автоматически и человек не должен оплачивать столь большие суммы из своего кармана”, — добавила министр Сиккут.