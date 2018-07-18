18.07.2018, 12:30

Увеличившаяся компенсация на лекарства уже принесла пользу 50 000 эстоноземельцам

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rus.delfi.ee
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Kattepildid
KattepildidFoto: Marianne Kuusk

От претерпевшей капитальные изменения с начала 2018 года дополнительной компенсации на лекарства уже получило пользу около 50 000 человек. Благодаря изменению рецептурные лекарства стали доступнее, а получение компенсации — удобнее. В общей сложности государство возместило людям лекарства на сумму в 1,9 миллиона евро, сообщает Министерство социальных дел.

Прежде компенсацию использовало до 3000 человек в год, хотя право на нее было примерно у 9000 человек.

”Действующая с начала года дополнительная компенсация на лекарства уже принесла пользу почти 50 000 людям, чьи расходы на лекарства сократились благодаря поддержке государства. Это важно как для хронических больных, так и для пожилых”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Согласно новому порядку, люди получают дополнительную льготу на рецептурные лекарства уже в том случае, если сумма покупок превышает границу 100 евро в год. Прежде предельная ставка составляла 300 евро. Также по новому порядку компенсация рассчитывается в аптеке при покупке лекарства для всех людей, имеющих на это право, и подавать ходатайства задним числом больше не нужно.

”Если прежде получение компенсации зависело от того, знал ли человек о компенсации и был ли способен подать ходатайство в Больничную кассу, то существующая система значительно справедливее. Расчет компенсации происходит автоматически и человек не должен оплачивать столь большие суммы из своего кармана”, — добавила министр Сиккут.

Цель — повысить доступность лекарств для людей с большей потребностью в лечении и расходами на лечение, значительно больше прежнего компенсируя людям расходы на лекарства. По данным Больничной кассы, больше всего компенсации было выплачено за лекарства от гипертонии, аритмии и диабета.

Начиная с этого года люди получают дополнительную льготу на рецептурные лекарства уже в том случае, если сумма покупок превышает границу 100 евро в год. За расходы в диапазоне 100-300 евро выплачивается дополнительная компенсация в объеме 50% и за расходы, превышающие 300 евро — в объеме 90%. Компенсация рассчитывается автоматически при покупке лекарств в аптеке, что делает система очень удобной для пациента.

В 2018 году на выплату дополнительных компенсаций на лекарства было предусмотрено 3 миллиона евро.

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