Уважение к истории и традициям друг друга. Какой договор заключила волость Отепя с Чечней

22 декабря эстонская волость Отепя и Чеченская Республика подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма. В договоре отдельно указано, что стороны уважают правопорядки друг друга.
"При организации сотрудничества стороны исходят из уважения к истории, традициям и правопорядку друг друга", — указано в шестом пункте договора.
Кроме того Отепя и Чечня обещают делиться туристической информацией, снабдить туристические инфопункты листовками друг друга и провести соответсвующие кампании в социальных сетях.
Также стороны обещают оказывать практическую помощь туристическим группам и провести рекламные туры для туроператоров, предпринимателей и журналистов.
Как ранее сообщал ERR, министр туризма Чеченской Республики Муслим Байтазиев посетил с визитом Эстонию и подписал со старейшиной волости Кайдо Тамбергом договор о сотрудничестве. Помимо туризма, Отепя и Грозный планируют обмен выступлениями творческих коллективов и организацию совместных мероприятий.