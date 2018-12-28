28.12.2018, 12:45

Уважение к истории и традициям друг друга. Какой договор заключила волость Отепя с Чечней

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rus.delfi.ee
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Уважение к истории и традициям друг друга. Какой договор заключила волость Отепя с Чечней
Foto: Said Tsarnaev, Sputnik

22 декабря эстонская волость Отепя и Чеченская Республика подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма. В договоре отдельно указано, что стороны уважают правопорядки друг друга.

"При организации сотрудничества стороны исходят из уважения к истории, традициям и правопорядку друг друга", — указано в шестом пункте договора.

Кроме того Отепя и Чечня обещают делиться туристической информацией, снабдить туристические инфопункты листовками друг друга и провести соответсвующие кампании в социальных сетях.

Также стороны обещают оказывать практическую помощь туристическим группам и провести рекламные туры для туроператоров, предпринимателей и журналистов.

Как ранее сообщал ERR, министр туризма Чеченской Республики Муслим Байтазиев посетил с визитом Эстонию и подписал со старейшиной волости Кайдо Тамбергом договор о сотрудничестве. Помимо туризма, Отепя и Грозный планируют обмен выступлениями творческих коллективов и организацию совместных мероприятий.

Foto: Foto dokumendist
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