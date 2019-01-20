Утром 21 января нас ждет "кровавое" Суперлуние. Не пропустите! Следующее — в 2037 году

В ночь с воскресенья на понедельник, точнее, уже под утро 21 января (по московскому времени с 6 часов 34 минут), вся Европа, а также жители Африки и Америки смогут наблюдать удивительный феномен: лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красно-бурый цвет.

Подобные явления уникальны, хотя предыдущее полное затмение с "кровавой" Луной было в прошлом году. Но если вы пропустите его 21 января, то в следующий раз такая возможность представится только в 2037 году.

Исключительность нынешнего затмения еще и в том, что Луна будет огромной. Дело в том, что она подойдет 21 января, в первый день полнолуния, особенно близко к Земле (астрономы называют это Суперлунием).