20.01.2019, 16:10

Утром 21 января можно будет наблюдать "кровавое" Суперлуние. Не пропустите! Следующее — в 2037 году


Deutsche Welle
EST 96
Утром 21 января можно будет наблюдать "кровавое" Суперлуние. Не пропустите! Следующее — в 2037 году
© Shutterstock

Полное лунное затмение ночью 21 января будет уникальным. Если пропустите, то следующего придется ждать до 2037 года, предупреждает Deutsche Welle.

В ночь с воскресенья на понедельник, точнее, уже под утро 21 января (по московскому времени с 6 часов 34 минут), вся Европа, а также жители Африки и Америки смогут наблюдать удивительный феномен: лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красно-бурый цвет.

Подобные явления уникальны, хотя предыдущее полное затмение с "кровавой" Луной было в прошлом году. Но если вы пропустите его 21 января, то в следующий раз такая возможность представится только в 2037 году.

Исключительность нынешнего затмения еще и в том, что Луна будет огромной. Дело в том, что она подойдет 21 января, в первый день полнолуния, особенно близко к Земле (астрономы называют это Суперлунием).

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