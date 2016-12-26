Ночью 9 августа 2014 года трое граждан Мали — Тэнэмакан Камара, Каоуроу Сако и Адама Сидибе — пытались нелегально пересечь границу между Россией и Эстонией. По словам Сако, российские таможенники внезапно открыли огонь, поэтому им пришлось нырнуть в реку Пиуза, пишет Eesti Ekspress.

Подозрительное движение было замечено пограничниками в 1:57, в 2:35 до нитки промокшие Камара и Сако были задержаны, а поутру доставлены в Выруское отделение полиции. Третий член компании — Адама Сидибе — не умел плавать и к тому времени, вероятно, уже утонул.

TUNDMATU MEHE TUHASTAMINE: See mees oli Adama ja ta tuli Malist.

15 августа патологоанатом выдал заключение о смерти, вписав в графу имя — ”неизвестный”, а в графу фамилия — ”мужчина”. Труп ”чернокожего мужчины около 30 лет” несколько месяцев ”отдыхал” в холодильниках Института судебной медицины в Тарту. 19 января 2015 года он был кремирован как неизвестный, а урна захоронена на кладбище в Вярска.

TUNDMATU MEHE HAUD: Siin puhkab Adama Sidibé. Ainult hauakivi seda ei ütle. Vallo Kruuser

Только после похорон выяснилось, что в земле лежит гражданин Мали Адама Сидибе.

10 октября 2014 года Тартуский уездный суд признал остальных двух малийцев виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на четыре месяца условно. Камара уже депортирован на родину, Сако уже более двух лет содержится в центре временного задержания в Харку.

”Эстония — не Россия”

Мужчина рассказал, что в Россию они отправились в 2013 году в надежде стать футболистами, однако согласившийся приютить их петербургский клуб платил чернокожим спортсменам всего 77 евро в месяц, а один игрок даже якобы плюнул Сако в лицо.

ADAMA SIDIBÉ: Venemaal jalgpallikarjääri alustada püüdnud noor malilane otsustas kolme sõbra innustusel Euroopasse edasi murda.

ADAMA VENEMAAL: Hoolimata paraadfotost otsustati Piiterist lahkuda.

Так было решено отправиться в находящуюся рядом Эстонию, ”которая не такая как Россия, а европейское государство”.

По утверждению мужчины, он боится возвращаться в Мали, так как его может настигнуть гнев родственников погибшего по его вине Адамы, за которым он ”как старший брат” должен был присматривать на чужбине. Сако утверждает, что отцом Адамы является не кто иной как экс-премьер Мали Модибо Сидибе, который занимал этот пост до 2011 года.

BAMAKO: Elu Mali 1,5 miljoni inimesega pealinnas võib olla karm – nagu ka kogu ülejäänud Malis, kus pool elanikkonnast on allpool vaesuspiiri.

Жизнь в столице Мали Бамако идет своим чередом. Футбол для тамошней молодежи — практически единственная возможность вырваться и добиться чего-нибудь в жизни.

Журналист встречается с другом погибшего Якуба Сидибе (Сидибе — такая же распространенная на Мали фамилия, как в Эстонии Тамм или Каск). Молодой человек рассказал, что Адама перестал с ним общаться через Facebook много месяцев тому назад, поэтому он подумал, что тот получил хороший контракт в каком-нибудь клубе и больше не хочет водиться с простолюдинами.

Затем он поговорил по телефону с Сако, который сказал, что не хочет встречаться ни с семьей Сидибе, ни со своими родственниками. Также Сако меняет свои показания насчет родни Адамы — теперь тот является всего лишь братом экс-премьера. Сам Сако своему отцу ничего о злоключениях в Эстонии не рассказывал. Согласно легенде, он и вовсе находится в Финляндии, и постит в Facebook лишь жизнеутверждающие фотографии и надписи. Его отец в 2014 году даже продал большой участок земли, чтобы выслать сыну деньги, поэтому теперь он не может вернуться: депортированный, оскорбленный, без гроша в кармане.

Никакой не сын премьера

Тем не менее, журналисту удается узнать, что Сако родом из очень бедного района. Там же он находит и родителей Адамы Сидибе: 43-летнюю Кадьяту и 53-летнего Сулеймана. Нет, они не являются родственниками экс-премьера. Отец семейства торгует водой, а мать — маслом, солью и специями. Так они заботятся о своей дочери и трех сыновьях.

VANEMAD. Adama oli pere vanim poeg. Et tema jalgpalliunistus võiks täituda,müüs pere maha muu hulgas ema ehted

Чтобы мечта их первенца — Адамы — о футболе смогла воплотиться в реальность, мать продала все свои украшения: агент требовал за поездку в Россию 3 млн центрально-африканских франков, что составляет примерно 4500 евро.

”У нас нет на это денег, но если бы это было возможно, мы хотели бы увидеть его могилу”, — сказал Сулейман.