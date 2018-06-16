”Утиное ралли” собрало почти 214 000 евро в поддержку детей, больных раком

”Утиное ралли” вновь было успешным сверх ожиданий, и это благодаря нашим партнерам по сотрудничеству — фонду лечения рака ”Подаренная жизнь” и благотворительному фонду ”День моей мечты”. Но прежде всего — благодаря всем людям Эстонии, которые приняли близко к сердцу продолжение традиции ”Утиных ралли”. Чтобы у всех детей, больных раком, была надежда и хватало сил для борьбы со своей болезнью, чтобы в их семьях была и радость среди страданий. Большое спасибо всем, кто внес свой вклад, и встретимся в следующем году”, — сказал основатель EVLVL Мярт Аванди.

На доходы от ”Утиного ралли” EVLVL финансирует работу Центра поддержки детей, больных раком, и их семей при Таллиннской детской больнице. В сотрудничестве с фондом ”Подаренная жизнь” EVLVL из доходов от ”Утиного ралли” покрывает также лечение рака у детей, которые не помещаются ”под зонтиком” Больничной кассы.

На состоявшемся в пятый раз ”Утином ралли” в субботу в парке Кадриорг собрались тысячи сопереживавших людей. Большое мероприятие поддержали более 100 предприятий Эстонии, в организацию ралли внесли свой вклад более 150 волонтеров из EVLVL, фонда лечения рака и фонда ”День моей мечты”.

”В этом году в результате сотрудничества трех благотворительных фондов прошло самое успешное за все годы ”Утиное ралли”. Мы благодарны за доверие Эстонскому союзу родителей, чьи дети больны раком, который уже второй год привлекает нас в команду организаторов. От имени ”Дня моей мечты” мы хотим поблагодарить всех жертвователей, помощников и партнеров, благодаря которым была собрана рекордная на сегодняшний день сумма пожертвований в поддержку детей, больных раком, и их семей, благодарим также волонтеров, которые всю душу вкладывали в каждый шаг на этом мероприятии”, — сказала исполнительный директор ”Дня моей мечты” Кристийна Габор-Мяги.

”Утиное Ралли” — это невероятно прекрасное мероприятие и мы с большой радостью в нем участвовали. Фонд лечения рака низко кланяется всем организаторам ”Утиного ралли”, спонсорам ралли, тем, кто покупал уточек, каждому самому маленькому помощнику и волонтеру — единой командой мы подарили многим детям, больным раком, драгоценную надежду, радость жизни и возможность жить”, — сказал руководитель фонда лечения рака ”Подаренная жизнь” Тойво Тянавсуу.

Следующее ”Утиное ралли” состоится летом 2019 года, но пожертвования в EVLVL ожидаются круглый год по адресу www.vahilapsed.ee