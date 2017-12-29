Утечка в Кунда: Estonian Cell приступило к подготовке ремонтных работ

В связи с обнаруженной на прошлой неделе утечкой в трубе глубоководного выпуска Estonian Cell, было проведено водолазное обследование, отчёт о котором был вчера передан предприятию. По словам члена правления Estonian Cell Сийри Лахе, обнаруженная утечка стала для предприятия неожиданным и неприятным сюрпризом, но к счастью это не представляет опасности для людей и окружающей среды. Предприятие приступило к подготовке ремонтных работ трубы глубоководного выпуска.

”В прошлую пятницу в заливе Кунда водолазы проверяли глубоководный выпуск Estonian Cell и обнаружили на расстоянии примерно в 1 километр от берега 2 небольших повреждения и в одном месте смещение трубы. Учитывая требования к безопасности и ограниченную видимость, точный размер утечки установить было невозможно”, сказала Лахе.

На основании первоначального отчёта, предприятие вчера обсудило повреждения трубы с водолазами и экспертами. Жизненный цикл трубы глубоководного выпуска должен был быть минимум 50 лет. ”Причины повреждения трубы глубоководного выпуска на основании проведенных исследований установить невозможно. Поэтому мы не можем сказать, кроется ли причина в человеческом факторе или виноваты силы природы”, сказала Лахе.

Предприятие сразу же приступило к подготовке ремонтных работ трубы глубоководного выпуска. ”Для ремонта повреждений были заказаны специальные муфты, и их установка будет осуществлена при первой возможности, как только муфты поступят и морские условия позволят начать работы”, сказала Лахе.

Лахе ещё раз подтвердила, что попадающие в море очищенные сточные воды безопасны для здоровья и окружающей среды и соответствуют требованиям комплексного экологического разрешения. ”У нас есть обязанность ежедневно брать пробы очищенных сточных вод для определения качества, и мы это делаем 12 лет подряд каждый день. Все показатели соответствуют строгим нормам окружающей среды, установленным предприятием”, сказала Лахе. ”Важно гарантировать, чтобы качество очищенных сточных вод соответствовало нормам уже при выходе с завода”.

И отчёт о мониторинге морской среды, проведенного учёными Эстонского института морских исследований Тартуского университета, полученный вчера Estonian Cell, подтвердил, что у сточных вод предприятия отсутствует негативное влияние на флору и фауну морского дна залива Кунда. Также концентрация тяжелых металлов не превышает норму, и влияние сточных вод на содержание кислорода в воде и отложениях морского дна отсутствует.

И хотя пункты наблюдений при заказе мониторинга были выбраны с учётом единственной точки глубоководного выпуска, при интерпретации результатов учли наличие утечек и точек глубоководного выпуска в разных местах. ”Отчёт подтверждает, что все измерения для этого мониторинга были проведены на расстоянии менее 3 км от реального места попадания сточных вод в море и, таким образом, отражают влияние сточных вод на общую экологическую обстановку”, сказала член правления Estonian Cell Сийри Лахе.

Предприятие готово к разностороннему сотрудничеству с Инспекцией окружающей среды.

Находящийся в Кунда завод Estonian Cell по производству древесной массы из осины был основан в 2006 году. Предприятие производит высококачественную химико-термо-механическую древесную массу из осины, 100% которой идёт на экспорт в различные страны Европы и Азии. Всеобъемлющие принципы ответственного отношения и заботы об окружающей среде интегрированы во все процессы Estonain Cell с момента постройки завода и являются одним из факторов успеха. Такой подход означает не только лишь заботу о природных ресурсах, но и включает в себя честный и открытый диалог с работниками, клиентами, поставщиками и другими заинтересованными сторонами. Предприятие полностью внедрило системы экологического управления и управления качеством, сертифицированных согласно ISO 9001 и ISO 14001. Единоличный собственник предприятия — ведущий австрийский завод по производству бумаги Heinzel Holding GmbH.