Утечка документов Сил обороны: угон транспорта, 4,8 промилле за четыре часа и другие веселые алкогольные истории из армии

”Сожалею, что выпил пива после того, как сходил помыться", — пишет в объяснительной призывник, у которого обнаружили уровень опьянения в 3,7 промилле.

Во время учений "Весенний шторм" в 2016 году младший фельдфебель обнаружил, что бойцы выпили на пятерых три бутылки водки. В объяснительной выпивохи уточнили, что у них на пятерых был литр водки и пол-литра рома. В наказание они получили по 2-4 суток дисциплинарного ареста.

Среди всех случаев самый высокий уровень опьянения был обнаружен у рядового, которому дали увольнительную на четыре часа. За это время он успел выпить такое количество алкоголя, что его содержание в крови достигло 4,8 промилле. Четыре часа кутежа обошлись ему в четверо суток дисциплинарного ареста.

Один призывник выпил бутылку ликера Vana Tallinn, а позже спрятал ее в сушильной комнате Куперьяновского пехотного батальона. Пустая тара обнаружилась во время контроля снаряжения. Рядовой во всем признался и выразил сожаление, но все равно получил двое суток ареста.