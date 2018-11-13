Утечка документов Сил обороны: угон транспорта, 4,8 промилле за четыре часа и другие веселые алкогольные истории из армии

Еще один документ рассказывает о военном, который около двух часов ночи, в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, вместе с другим рядовым самовольно взял принадлежащее Силам обороны транспортное средство и соврал, что едет его заправлять. После чего он не справился с управлением и съехал в кювет. Алководитель выкинул ключи, и бойцы вернулись в военную часть пешком, никому не сообщив о ДТП. Транспортное средство простояло в кювете до утра, пока его не случайно не заметили. Горе-водителя освободили от военной службы.
Всего в регистре было 29 документов, описывающих связанные с употреблением алкоголя в армии инциденты. При этом 18 из этих инцидентов имели место в Куперьяновском пехотном батальоне.
Бывший призывник Таави Тамм предполагает, что в Куперьяновском батальоне подобных случаев больше, так как там реже дают увольнительные, поэтому бойцы и пытаются расслабиться с помощью различных веществ. Так как личные вещи досматривают в случайном порядке, то алкоголь на территорию военной части могут пронести как сами призывники из увольнительной, так и их близкие во время визита.
Пресс-секретарь Куперьяновского пехотного батальона младший лейтенант Сандер Мяндоя, что не стоит связывать подобные случаи лишь с одним батальоном, так как все зависит от воспитания. Он добавил, что Куперьяновский батальон также является самой большой военной частью в Эстонии.
Сами участники данных алкоинцидентов комментарии давать отказались. "Не желаю иметь дела ни с вами, ни с Эстонским государством", — сказал один из них.