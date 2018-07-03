Устроивший стрельбу в центре Таллинна Таави Сынаялг — бизнесмен, который любит долги

Доход от продажи составил 43 042 евро, прибыль от финансовых сделок 556 178 евро, чистая прибыль 245 533 евро, что по сравнению с 2015 годом означало рост в 7527%. Объем баланса — 2,37 млн евро.

Фирме принадлежит грунт площадью в 3791 м2 в деревне Мийдуранна в Виймси. Право на застройку действует 99 лет. Объект обременен ипотекой на сумму почти 540 000 евро в пользу Estateguru tagatisagent OÜ.

Дочерними и смежными фирмами Pro Agentuur являются Aidu Tuulepark OÜ и Kindel Vara OÜ. Вопрос правомерности разрешения на строительство парка ветрогенераторов Айду сейчас рассматривается в суде. В 2016 году Таави Сынаялг получил от Aidu Tuulepark OÜ дивидендов на сумму 100 000 евро. Нераспределенная прибыль после этого составила 1 425 152 евро.

Keskkonna Vara OÜ занимается земляными и землекопными работами. Имеется одна задолженность в размере от 12 800 до 64 000 евро. Прибыль от продажи 104 000 евро, чистая прибыль 25 600 евро. В фирме работало два человека с брутто-зарплатой в 570 евро. Нераспределенная прибыль 25 751 евро.

Два месяца назад Сынаялг-младший вместе с Хелен Кауниссаар основал фирму Deebo OÜ, которая занимается обработкой данных, вэб-хостингом и тому подобным.

Также он имеет 10% в Kindel Vara OÜ. Фирмы занимается недвижимостью, но ее капитал в минусе на 811 059 евро. Прибыль от продажи в 2017 году составила 1010 евро, убытки 4279 евро.

В качестве частного лица мужчина владеет двумя недвижимыми вещами (жилой и транспортной землей) в деревне Мийдуранна в Виймси. Вторым владельцем является Валентина Сынаялг.