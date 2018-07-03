03.07.2018, 12:15

Устроивший стрельбу в центре Таллинна Таави Сынаялг — бизнесмен, который любит долги

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Танель Саарманн
Танель Саарманн
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Устроивший стрельбу в центре Таллинна Таави Сынаялг — бизнесмен, который любит долги
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34-летний Таави Сынаялг, который минувшей субботой схватился в центре Таллинна за оружие и выстрелил в человека, и ранее попадал в орбиту внимания прессы.

Мужчина является сыном известного предпринимателя и сам занимается бизнесом. Самая крупная из его фирм, Pro Agentuur OÜ, на 100% принадлежит ему. Основной вид деятельности: недвижимость и развитие сферы ветровой энергетики. Отчета за 2017 год в регистре пока нет, однако согласно сайту Krediidiinfo, у фирмы на настоящий момент насчитывается три разных просроченных платежа: перед Datum Inkasso в размере от 3200 до 12 800 евро, перед Bauhof Group AS от 12 800 до 64 000 евро и перед Julianus Inkasso от 3200 до 12 800 евро.

Доход от продажи составил 43 042 евро, прибыль от финансовых сделок 556 178 евро, чистая прибыль 245 533 евро, что по сравнению с 2015 годом означало рост в 7527%. Объем баланса — 2,37 млн евро.
Фирме принадлежит грунт площадью в 3791 м2 в деревне Мийдуранна в Виймси. Право на застройку действует 99 лет. Объект обременен ипотекой на сумму почти 540 000 евро в пользу Estateguru tagatisagent OÜ.

Дочерними и смежными фирмами Pro Agentuur являются Aidu Tuulepark OÜ и Kindel Vara OÜ. Вопрос правомерности разрешения на строительство парка ветрогенераторов Айду сейчас рассматривается в суде. В 2016 году Таави Сынаялг получил от Aidu Tuulepark OÜ дивидендов на сумму 100 000 евро. Нераспределенная прибыль после этого составила 1 425 152 евро.

Keskkonna Vara OÜ занимается земляными и землекопными работами. Имеется одна задолженность в размере от 12 800 до 64 000 евро. Прибыль от продажи 104 000 евро, чистая прибыль 25 600 евро. В фирме работало два человека с брутто-зарплатой в 570 евро. Нераспределенная прибыль 25 751 евро.

Два месяца назад Сынаялг-младший вместе с Хелен Кауниссаар основал фирму Deebo OÜ, которая занимается обработкой данных, вэб-хостингом и тому подобным.

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Также он имеет 10% в Kindel Vara OÜ. Фирмы занимается недвижимостью, но ее капитал в минусе на 811 059 евро. Прибыль от продажи в 2017 году составила 1010 евро, убытки 4279 евро.

В качестве частного лица мужчина владеет двумя недвижимыми вещами (жилой и транспортной землей) в деревне Мийдуранна в Виймси. Вторым владельцем является Валентина Сынаялг.

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