10.08.2018, 18:58

Установлена личность финна, накануне скончавшегося во время задержания в Таллинне

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rus.delfi.ee
EST 5
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Politsei- ja Piirivalveamet TartusFoto: Argo Ingver

Полиция установила личность финского гражданина, который накануне вторгся на территорию детского сада в центре Таллинна, а затем скончался на глазах полиции и медиков, информирует rus.err.ee.

Вызов на улицу Марди в центре Таллинна поступил вчера в 12:37.
По данным звонившего, на территории детского сада пробрался мужчина, который вел себя неадекватно.

По прибытию патрульных мужчина бросился на полицейский автомобиль и попытался проникнуть в него, а затем запрыгнул на капот.

Стражи порядка отдали распоряжение слезть с капота. При задержании они один раз применили в отношении мужчины газ, после чего надели на него наручники. Мужчина продолжал вырываться. Полицейские держали его, чтобы он не нанес себе травмы и пытались проверить, способен ли он контактировать. Мужчина разговаривал на финском языке.

В определенный момент состояние его здоровья резко ухудшилось, в связи с чем полицейские стали проводить реанимационные мероприятия. После массажа сердца мужчина задышал. По прибытию скорой он тоже дышал, но потом ему снова стало хуже и медики приступили к его оживлению. Несмотря на усилия, мужчина скончался на месте происшествия.

Tallinn Hockey weekend
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