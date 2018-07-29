Установлен второй температурный рекорд за день!

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Как сообщалось ранее, сегодня днем между 13 и 14 часами в Таллинне был побит температурный рекорд этого года. В Таллинне столбик термометра поднялся до 32,6 градусов. А в Пярну-Сауга между 15 и 16 часами воздух прогрелся до рекордных в этом году 32,9 градусов!