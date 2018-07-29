Установлен второй температурный рекорд за день!

Как сообщалось ранее, сегодня днем между 13 и 14 часами в Таллинне был побит температурный рекорд этого года. В Таллинне столбик термометра поднялся до 32,6 градусов. А в Пярну-Сауга между 15 и 16 часами воздух прогрелся до рекордных в этом году 32,9 градусов!
Абсолютный температурный рекорд Эстонии был зафиксирован 11 августа 1992 года в Выру, тогда столбик термометра показывал 35,6 градусов.
18 июня 1905 года в Тарту был установлен температурный рекорд 34 градуса.
30 июля 1994 года в Выру температурный рекорд был установлен в Выру, тогда столбик термометра показывал 35,2 градуса!