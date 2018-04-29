Успеть до 3.5 лет: петербургский профессор — о ”синдроме маугли” и изучении эстонского языка в говорящих по-русски семьях



”Важно, чтобы малыш с рождения слышал два языка"

- Сегодня в Эстонии, Елена Ивановна, крайне остро стоит

вопрос изучения госязыка. Значительная часть населения, так и не научившись

говорить по-эстонски, оказывается не в состоянии оформить гражданство,

устроиться на приличную работу, да и просто прочитать, что написано на этикетке

товара в супермаркете. Проблему пытаются решить политики, общественные деятели,

социологи. Однако воз, как говорится, и ныне там. Может быть, специалисты

просто не там ищут ”корень зла”, и русские просто объективно не в состоянии

выучить эстонский?

- Давайте начнём с того, что каждый ребёнок при рождении готов к тому, чтобы начать говорить на любом языке мира. Но в его развитии существуют так называемые критические периоды — ограниченные промежутки времени, в течение которых у малыша формируются определенные функции. И тут очень важно понимать, что их возникновение и становление возможны лишь при воздействии специфических внешних факторов. Так, например, если ребёнок до 3,5 лет не будет слышать человеческую речь, вы можете обучать его сколько угодно долго, но он никогда не сможет научиться говорить.

- Это, если не ошибаюсь, называется ”синдромом маугли”?

- Да. И самый известный случай — история 12-летнего ”дикого мальчика из Аверона”, которого в конце XVIII века нашли во Франции. Он не умел говорить, слова заменяло рычание. Когда о нём узнали учёные, один молодой врач заявил: ”Я его научу говорить за два года”. Пожилой коллега ответил: ”Ничего у тебя не получится” — и оказался прав. Ребёнок, хотя и мог имитировать произнесение каких-то слов, оказался не в состоянии связать их со смыслом. Функция была утрачена навсегда…



- Но если бы его нашли раньше, до 3,5 лет, такого бы не произошло?

- Вообще-то первый критический период заканчивается примерно в 10 месяцев. Смысл в том, что до этого возраста ребёнок способен различать звуки любого языка мира, если он их, разумеется, слышит. Если же такого не происходит, восприятие начинает ухудшаться. Поэтому-то и считается особенно важным, чтобы малыш слышал одновременно два, а, возможно, и несколько языков.

- То есть, поскольку дети в русскоговорящих семьях не слышат от родителей ни слова по-эстонски, они впоследствии оказываются не в состоянии его освоить?

- Всё не так просто. На самом деле, критических периодов несколько, и я рассказала только о первом. Насколько важно, чтобы ребёнок слышал не один язык, а несколько, свидетельствует пример известного лингвиста Бенджамина Ли Уорфа. Когда он только родился, его отец распределил в семье роли. Сам он говорил с сыном по-английски, мама обращалась к мальчику исключительно на венгерском, бабушка — по-русски, а остальные многочисленные родственники — каждый на своём. Результатом стало то, что в 6 лет ребёнок знал 10 языков, причём мог на них даже думать.

- Ничего себе! Но почему же тогда классические педагоги говорят, что если учить несколько языков одновременно, в голове ребёнка образуется некая ”каша”?

- Это старый спор учителей и психологов. Основной аргумент педагогов сводится к тому, что дети-билингвы очень поздно усваивают сложные грамматические конструкции. Это на самом деле так. Но психологи тоже по-своему правы. Судите сами: если выйти на улицу и предложить русскоязычным людям просклонять порядковые числительные, вы услышите такое, что просто придёте в ужас! Но ведь при этом эти люди не знают никаких других языков.

- Да что там числительные и прохожие на улице — у нас по ТВ говорят таким языком, что порой буквально волосы на голове встают!