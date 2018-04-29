Успеть до 3.5 лет: петербургский профессор — о ”синдроме маугли” и изучении эстонского языка в говорящих по-русски семьях

- Я назвала пока лишь первый критический период. Второй работает до пяти лет, и в этот промежуток времени ребёнок способен бессознательно извлечь из лексики грамматическую структуру языка. Например, малыш едет в электричке, прислоняется лбом к стеклу. Мать делает ему замечание: ”Убери лоб от стекла”. И он отвечает: ”Я лобом не касаюсь”. Он не знает, что это слово — исключение, что надо говорить ”лбом”, однако точно представляет, как должно было бы быть…
Потом такие вещи становятся невозможны, и, начиная изучать язык позже, люди должны в первую очередь приниматься за грамматику. Правда, сколько бы вы её ни зубрили, всё равно никогда не достигнете возможности просто думать таким образом…
- Вы меня совсем расстроили. Выходит, у взрослого русскоговорящего человека нет никаких шансов начать нормально говорить по-эстонски?
- Я этого не говорила. Интенсивно занимаясь, можно многое сделать, потому что наш мозг очень пластичен и способен заново открывать критические периоды…
”Ребёнок будет делать только то, что делают его родители”
- Вы сказали, что достичь успеха в изучении эстонского взрослый всё-таки может, но лишь в том случае, если будет интенсивно заниматься. Обычные курсы предусматривают для достижения уровня В1 154 часа аудиторной и 60 часов самостоятельной работы. По-вашему, этого достаточно?
- Практика показывает, что если человек глубоко погружается в язык не менее, чем на шесть часов в день, каналы открываются заново. Но надо учесть, что освоение нового языка обходится мозгу очень дорого, поэтому человек должен постоянно заставлять его работать, причём делается это исключительно волевыми усилиями. Если он это сумеет, то прорвёт блокаду и будет говорить на втором языке достаточно хорошо. Такие люди есть. Правда, их единицы. Большинство живущих в Европе — особенно в Германии — русских существуют анклавами и не хотят войти в эту культуру…
К слову, я знаю очень много русских, переехавших в США. Люди старшего поколения, независимо от того, как долго находятся в стране, говорят по-английски с трудом или не говорят совсем. А их дети, даже если оказались в американской культурной среде после окончания критического периода, освоили язык легко, потому что активно в него погрузились. Более того, они постепенно утрачивают русский…
- Но почему? Вы же говорили, что иностранный язык не пересекается в мозгу с родным, каждый существует сам по себе, и для обоих находится место!
- Всё просто. Детям не о чем говорить с родителями, а с друзьями на английском — есть о чём.
- Утрата связи поколений на языковом уровне…
- Совершенно верно. И, чтобы избежать такой ситуации, родители должны сами адаптироваться в культурной — в вашем случае в эстонской — среде. Это же центральная психологическая идея: если хотите, чтобы ребёнок чем-то занимался с увлечением, занимайтесь этим с увлечением сами. Почему, скажем, современные дети не читают? Это же очевидно! Вы видели родителей, которые каждый вечер читают что-нибудь приличное? Мама с папой приходят домой, целый вечер смотрят телевизор и при этом хочет, чтобы их дочь или сын читал книжку. Этого же не может быть! Ребёнок будет делать только то, что делает его родитель, и ничего другого!
- Из того, что вы говорите, можно сделать лишь один вывод: взрослые должны начинать с себя, даже если их шансы освоить язык совсем невелики…
- Как бы там ни было, шансы есть. Я поняла это на собственном примере. Я не знала иностранного языка до тех пор, пока не поехала в Америку. Но четыре месяца пребывания там привели к тому, что в моём мозгу произошло некое движение, и с тех пор я говорю по-английски. Мыслить на этом языке, конечно, не могу, но говорить вполне способна. А вывод каждый из нас должен сделать сам. В наших силах решить, что предложить своему ребёнку. Мы можем учить его воле и языку, а можем не учить ничему. И тогда продолжится то, что имеем сегодня…