Успешный предприниматель после удара молнией отказался от бизнеса и ударился в экстрасенсорику

”Как в приключенческом фильме”, — так можно охарактеризовать жизнь Реймо Лилиенталя, который несколько раз был на волоске от смерти, а теперь занимается тем, что помогает другим, пишет Maaleht.

Лилиенталь принимает журналиста на мызе Кирна в Ярвамаа и говорит, что, как бизнесмен, никогда не приобрел бы этот комплекс, но поскольку он уникален и люди едут сюда, чтобы поправить при помощи источаемой здешними недрами земли энергии свое здоровье, то решил все же сделать это и открыть его для всех, кто нуждается в помощи.

Однажды вы получили удар молнии и это перевернуло вашу жизнь. Какой она была до этого?

Большую часть своей жизни я занимался бизнесом, продажей автомобилей, был успешен и мог себе позволить все. Все выходные я развлекался, а в начале недели ”отходил”.

Любил пощелоять. Машина под моей задницей должна была быть самой новой и лучшей. Все внешнее — будь то одежда или часы — имело для меня большое значение. Сейчас весь мой гардероб стоит меньше, чем одна пара туфель в те времена.

Все, что я в жизни делал, я делал только ради денег, как и большинство бизнесменов.

Сейчас все по-другому. То, чем я сейчас занимаюсь, в определенной степени связано с благотворительностью, в том числе создание ”центра успокоения” Кирна. Также я являюсь добровольным спасателем на водах. Спасаю тех, кто попадает в беду, как на море, так и на суше.



Я ходил на яхтах боле 35 лет. Меня попросили переправить один большой и шикарный катамаран из Афин на Канары, а оттуда на Карибы. Первая остановка была на Мальте.

Мы шли три дня, погода была хорошей и безветренной. Женщины загорали, и в какой-то момент в нашу сторону стала двигаться маленькая грозовая туча. Когда она приблизилась, то раздался грохот и я увидел, как в около 100 метрах слева от яхты в воду ударила молния. Спустя несколько минут вновь раздался грохот и молния ударила в 100 метрах справа. Тогда молния ударила в третий раз, прямо в мачту.

На яхте был громоотвод?

Да, и, скорее всего, именно благодаря ему мы остались живы. Обычно на яхтах его нет, поскольку таких вещей просто не случается.

[…]

Когда вы открыли в себе сверхъестественные способности?

[…]

Можно сказать, что я случайно оказался на одном мероприятии по медитации. Жена уже бывала там и уговорила меня присоединиться. Не знаю, как я тогда согласился. Там были экстрасенсы и целители из Лондона.

И там что-то случилось, я с открытыми глазами стал видеть, что человек — это не просто тело, как мне казалось до этого…Я стал чувствовать психосоматическую сущность болезней и прочее. Мне стала поступать информация о проблемах людей.

Как в фильме ужасов.

Эти и было как в фильме ужасов, я был действительно напуган. Я не знал, что со мной происходит, мог только предположить, что если пойти ко врачу, то вероятно закончу в психушке. Я думал, что спятил. К счастью, позже один из экстрасенсов, приводивших мероприятие, почувствовал, что в меня ударила молния и что это результат и что я должен учиться жить с этим.