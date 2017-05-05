Усовершенствованы первые дома людей с особыми потребностями

Начавшийся в сентябре 2016 года пилотный проект адаптации жилья приносит первые плоды. Адаптированы первые девять домов, к концу года планируется адаптировать дома 45 таллинцев с особыми потребностями. Цель проекта адаптации жилья — создать для людей с особыми потребностями лучшие условия для жизни, учебы и работы, адаптируя дома людей. Пилотный проект проводится Центром профессиональной реабилитации Астангу в сотрудничестве с Таллиннским департаментом социальных дел и здравоохранения.

Одной из первых жилье было адаптировано для 78-летней Татьяны (имя изменено). ”Я очень довольна и благодарна за то, что мое жилье адаптировали. Помимо душа мне также сделали удобный поручень и выдали складной маленький стул, чтобы можно было мыться сидя”. Поскольку Татьяна живет одна и у нее нет повседневной поддержки, то благодаря замене ванны на душ она легко сможет мыться самостоятельно.

Опыт пилотного проекта будет применяться в основном проекте, который пройдет по всей Эстонии. В рамках основного проекта ходатайства об адаптации жилья принимают местные самоуправления по месту жительства, которые поддержат людей в процессе проведения изменений. Для одобрения поступившего от человека ходатайства местное самоуправление должно представить ходатайство о финансировании адаптации жилья Министерству финансов.

По словам Министерства социальных дел, местные самоуправления смогут подавать ходатайства в министерство финансов во втором полугодии 2017 года. Более подробную информацию о процессе подачи ходатайств местным самоуправлениям сообщат министерства социальных дел и финансов.

”Если у человека есть особые потребности, то к каждой ситуации необходимо подходить с учетом нужд конкретного человека, — сказал директор Центра профессиональной реабилитации Астангу Керт Валдару. — Главное — помочь людям и сделать их жилье приятным и удобным, так как возможность самостоятельно справляться поможет им включиться в жизнь общества, будь то учеба, работа или социальная жизнь. Мы надеемся на активное участие местных самоуправлений”.

Проект адаптации жилья финансируется из средств Европейского фонда регионального развития и госбюджета. К концу проекта в 2023 году планируется адаптировать жилье 2000 людей с особыми потребностями по всей Эстонии.