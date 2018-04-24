Условия и возможности для детей, нуждающихся в поддержке, улучшаются

Министр Майлис Репс подписала два постановления - первое позволит повысить готовность школ к тому, чтобы предлагать поддержку учащимся и создавать лучшие условия для получения детьми образования в соответствии с их способностями, вторым утвержден порядок инвестирования в школы для детей с особыми образовательными потребностями, сообщает Министерство образования и науки.
”Обучение детей с особыми образовательными потребностями — неотъемлемая часть нашей системы образования, нужно предлагать им поддержку, чтобы они могли учиться еще лучше — как в обычных, так и в специальных школах”, — сказала министр Майлис Репс.
Юридические лица, содержащие школы, получат субсидии на реализацию принципов инклюзивного образования
Во время учебы каждому ребенку по разным причинам может потребоваться дополнительная поддержка. Важно обеспечить ребенку возможность ходить в школу, находящуюся недалеко от дома, и то, чтобы в школе при организации обучения учитывались его способности и потребности.
Цели принятых постановлений поддерживают и результаты исследования инклюзивного образования центра Centar, где в одной из рекомендаций по улучшению ситуации говорилось о том, что правительство и местные самоуправления должны в большей степени поддерживать адаптирование физической среды для детей, нуждающихся в поддержке.