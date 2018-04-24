24.04.2018, 12:32

Условия и возможности для детей, нуждающихся в поддержке, улучшаются

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rus.delfi.ee
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Vanem ja laps
Vanem ja lapsFoto: Anni Õnneleid

Министр Майлис Репс подписала два постановления - первое позволит повысить готовность школ к тому, чтобы предлагать поддержку учащимся и создавать лучшие условия для получения детьми образования в соответствии с их способностями, вторым утвержден порядок инвестирования в школы для детей с особыми образовательными потребностями, сообщает Министерство образования и науки.

”Обучение детей с особыми образовательными потребностями — неотъемлемая часть нашей системы образования, нужно предлагать им поддержку, чтобы они могли учиться еще лучше — как в обычных, так и в специальных школах”, — сказала министр Майлис Репс.

Юридические лица, содержащие школы, получат субсидии на реализацию принципов инклюзивного образования

Во время учебы каждому ребенку по разным причинам может потребоваться дополнительная поддержка. Важно обеспечить ребенку возможность ходить в школу, находящуюся недалеко от дома, и то, чтобы в школе при организации обучения учитывались его способности и потребности.

Цели принятых постановлений поддерживают и результаты исследования инклюзивного образования центра Centar, где в одной из рекомендаций по улучшению ситуации говорилось о том, что правительство и местные самоуправления должны в большей степени поддерживать адаптирование физической среды для детей, нуждающихся в поддержке.

”Призываю местные самоуправления и владельцев частных школ продумать, что требуется улучшить в школьной среде для того, чтобы способствовать реализации принципов инклюзивного образования”, — сказала министр Майлис Репс.

Ходатайствовать о субсидиях на инклюзивное образование могут как местные самоуправления, так и владельцы частных школ. Запрашивать субсидии можно как под строительство или покупку мебели, так и на приобретение учебных материалов и средств обучения — например, для обустройства специальных классов или терапевтических кабинетов, покупки мебели, подходящей для индивидуальной или групповой работы, обустройства и адаптирования дворовой территории учебного заведения, установки лифтов и пандусов.

Частные школы, находящиеся в ведении местных самоуправлений, получат инвестиции

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Тем учащимся, характер особенных образовательных потребностей которых не позволяет им учиться в школе по месту жительства, будет обеспечена возможность учиться в спецшколе. Согласно второму подписанному постановлению денежные средства получат школы, находящиеся в ведении местных самоуправлений, в которых по особым программам учатся дети, нуждающиеся в специальной поддержке.

Подписанные постановления подтверждают вклад государства в улучшение учебной среды в размере 25,5 миллионов евро: объем меры поддержки инклюзивного образования составляет 9,5 миллионов евро, объем меры поддержки школ для детей с особыми образовательными потребностями составляет 16 миллионов евро.

Меры поддержки финансируются совместно из средств Европейского Социального фонда и государственного бюджета, распределителем субсидий является ЦУ Innove. Проект продлится до 2023 года.

Меры поддержки поддерживают направление, заданное недавними изменениям в законе

Помимо перечисленных мер поддержки, изменения в законодательстве, принятые в начале этого года, сопровождались значительными дополнительными финансовыми мерами для детей, нуждающихся в поддержке — ежегодная финановая поддержка местных самоуправлений и владельцев частных общеобразовательных школ выросла на 23 миллиона евро, в том числе 6 миллионов евро было выделено на обеспечение доступности услуг опорных специалистов. Также утвердили выделение подъемного пособия для опорных специалистов, подобное подъемному пособию для учителей, для того, чтобы выпускники вузов по специальности логопеда, спецпедагога, школьного психолога или социального педагога шли работать именно в школу.

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