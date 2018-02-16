Ушла из жизни певица Хели Ляэтс

На 86-м году жизни скончалась эстонская камерная и эстрадная певица Хели Ляэтс, передает rus.err.ee.

Хели Ляэтс родилась в 1932 году на Сааремаа, в 1955 году она окончила Таллиннскую музыкальную школу. В том же году дебютировала на сцене, сообщил в пятницу, 16 февраля, портал новостей вещания ERR.ee.

В 1957 году Хели Ляэтс стала лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

В 1960 году Ляэтс окончила Таллиннскую государственную консерваторию, где училась в классе пения Тийта Куузика.