31.05.2017, 17:30

Ушла из жизни фотохудожник Анна-Стина Треумунд

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Ушла из жизни фотохудожник Анна-Стина Треумунд
Endel Apsalon

Вчера утром скончалась фотохудожник Анна-Стина Треумунд (18.06.1982-30.05.2017).

Изучавшая фотографию в Тартуской высшей художественной школе и Эстонской художесвтенной академии Анна-Стина Треумунд была одним из первых художников Эстонии, которая в своем творчестве занималась тематикой лесбиянок и их видимостью и ролью в эстонском обществе, пишет Eesti Ekspress. Она была одним из инициаторов феминистского фестиваля Ladyfest Tallinn и группы Virginia Woolf sind ei karda в Facebook.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии