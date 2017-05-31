Ушла из жизни фотохудожник Анна-Стина Треумунд

Вчера утром скончалась фотохудожник Анна-Стина Треумунд (18.06.1982-30.05.2017).

Изучавшая фотографию в Тартуской высшей художественной школе и Эстонской художесвтенной академии Анна-Стина Треумунд была одним из первых художников Эстонии, которая в своем творчестве занималась тематикой лесбиянок и их видимостью и ролью в эстонском обществе, пишет Eesti Ekspress. Она была одним из инициаторов феминистского фестиваля Ladyfest Tallinn и группы Virginia Woolf sind ei karda в Facebook.