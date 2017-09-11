Ушла из жизни актриса Русского театра Софья Блюхер

Накануне, 10 сентября, на 90-м году жизни скончалась актриса Софья Блюхер, которая сыграла на сцене Русского театра более 100 ролей.

Информацию о смерти актрисы корреспонденту портала rus.err.ee в понедельник, 11 сентября, подтвердили в Русском театре Эстонии.

Софья Давыдовна Блюхер родилась в 1927 году в Днепропетровске в семье оперного актера. В 1951 году приехала в Эстонию к месту службы мужа.

В Русском драматическом театре (ныне — Русский театр Эстонии) проработала свыше 30 лет, сыграв более 100 ролей.

В Эстонии она была известна не только как актриса, но и как знаток и популяризатор поэзии Игоря Северянина.