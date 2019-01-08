Ушел на радугу... В Таллиннском зоопарке усыпили белого медведя Норда

Опираясь на советы ветеринаров зоопарков Европы и Америки и специалистов по виду, зоопарк с тяжелым сердцем принял решение усыпить медведя в интересах животного.

Совместная оценка международных экспертов была такова, что рана на лапе вызвана расстройством поведения, для которого нет дальнейшего результативного лечения и поэтому нет и надежды на выздоровление животного.