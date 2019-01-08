08.01.2019, 16:28

Ушел на радугу... В Таллиннском зоопарке усыпили белого медведя Норда

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rus.delfi.ee
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Ушел на радугу... В Таллиннском зоопарке усыпили белого медведя Норда
Jääkaru NordTallinna loomaaed

Сегодня, 8 января, Таллиннский зоопарк простился с 17-летним белым медведем Нордом. Несмотря на огромные усилия ветеринаров и применение всех имеющихся знаний, имеющую психосоматическую природу хроническую рану на левой лапе медведя вылечить не удалось.

Опираясь на советы ветеринаров зоопарков Европы и Америки и специалистов по виду, зоопарк с тяжелым сердцем принял решение усыпить медведя в интересах животного.

Совместная оценка международных экспертов была такова, что рана на лапе вызвана расстройством поведения, для которого нет дальнейшего результативного лечения и поэтому нет и надежды на выздоровление животного.

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