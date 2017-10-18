Ушел из жизни один из аксакалов криминальной полиции Мати Эрик

В понедельник скончался заслуженный полицейский и ”строитель” Таллиннской криминальной политики Мати Эрик, отметивший в прошлом месяцев свое 52-летие.

После окончания университета в 1993 году Эрик переехал в Таллинн и стал директором отдела КаПо по контрразведке, гостайнам и расследованию преступлений против государства. Двумя годами позже Эрик стал заместителем гендиректора КаПо.

В конце 90-х при Таллиинской криминальной полиции он основал наркоотдел, который существует в таком виде по сей день. В 2001 году при его участии был основан центр расследования налоговых преступлений. Эрик участвовал и во многих больших разведывательных операциях. Коллеги отзываются о нем только в положительном ключе.