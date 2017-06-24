Ущерб от действий вандалов на Штромке местные власти оценили в 5500 евро

Ущерб от действий злоумышленников, которые сломали на пляже Штромка в Таллинне три кабины для переодевания и три скамейки, местные власти оценили в 5500 евро.

Об этом выясняется из заявления в полицию, направленное заместителем старейшины Пыхья-Таллинна Юлианны Юрченко, передает rus.err.ee. Инцидент, о котором писал rus.err.ee, произошел на Штромке рано утром 16 июня. Вандалы, разъезжая по песку на угнанном тракторе, уничтожили три кабины для переодевания и три скамейки.