24.06.2017, 15:40

Ущерб от действий вандалов на Штромке местные власти оценили в 5500 евро

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rus.delfi.ee
EST
Kuumalaine Stroomi rannas ja vanalinnas
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Ущерб от действий злоумышленников, которые сломали на пляже Штромка в Таллинне три кабины для переодевания и три скамейки, местные власти оценили в 5500 евро.

Об этом выясняется из заявления в полицию, направленное заместителем старейшины Пыхья-Таллинна Юлианны Юрченко, передает rus.err.ee.

Инцидент, о котором писал rus.err.ee, произошел на Штромке рано утром 16 июня.

Вандалы, разъезжая по песку на угнанном тракторе, уничтожили три кабины для переодевания и три скамейки.

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