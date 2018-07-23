23.07.2018, 14:42

Урве Пало вышла из Социал-демократической партии и уходит с поста министра

 (9)
дополнено в 15:17
rus.delfi.ee
EST 38
Marje Josing, Urve Palo
Marje Josing, Urve PaloFoto: Ilmar Saabas

По данным коммерческого регистра, министр Урве Пало покинула Социал-демократическую партию вчера, 22 июля.

Урве Пало сообщила о своих шагах в социальной сети. Публикуем перевод ее поста в полном объеме:

"Сегодня заканчивается один важный этап в моей жизни. Вчера я вышла из Социал-демократической партии и сегодня подала премьер-министру заявление об отставке.

Я обдумывала уход из политики уже некоторое время, и мне кажется, что теперь это время пришло. Я благодарю всех — и вас было ой как много — за это замечательное, трудовое и довольно напряженное время. Надеюсь, встретимся снова.

Я ухожу с хорошим чувством. Мы с коллегами из партии, Рийгикогу и министерства вместе сделали много. Мы работали за более человеколюбивую, более открытую Эстонию. Отстаивали лучшее транспортное сообщение и интернет-соединение и честную конкуренцию. Содействовали со стороны государства развитию нашего предпринимательства по всей Эстонии. И я уверена, что работа продолжится.

Когда я 12 лет назад приняла решение вступить в ряды соцдемов, я не могла предположить, что останусь в политике так надолго. Было увлекательное и изобилующее вызовами время. Я буду в Рийгикогу до окончания своего мандата и на следующих выборах в Рийгикогу баллотироваться не буду. Возможно, после этого я опять по кругу вернусь в предпринимательство".

Высокопоставленные соцдемы не были осведомлены о планах Урве Пало. Эйки Нестор в беседе с Delfi признался, что узнал новость только пять минут назад через Delfi.

Вице-председатель партии, годами работавший с Пало Анто Лийват тоже услышал новость посредством СМИ. Он также подтвердил, что никто в партии не знал о планах Пало уйти из партии. "Все-таки я хочу ее очень поблагодарить за развитие предпринимательства и работу над увеличением детских пособий", - сказал Лийват.

"Урве сообщила мне о своем решении уйти как с должности министра, так и из партии сегодня рано утром. Уход такого хорошего человека и опытного министра очень меня огорчает, но, разумеется, я уважаю ее решение", - сказал председатель партии Евгений Осиновский.

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