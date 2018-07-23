Урве Пало вышла из Социал-демократической партии и уходит с поста министра

По данным коммерческого регистра, министр Урве Пало покинула Социал-демократическую партию вчера, 22 июля.

Урве Пало сообщила о своих шагах в социальной сети. Публикуем перевод ее поста в полном объеме:

"Сегодня заканчивается один важный этап в моей жизни. Вчера я вышла из Социал-демократической партии и сегодня подала премьер-министру заявление об отставке.

Я обдумывала уход из политики уже некоторое время, и мне кажется, что теперь это время пришло. Я благодарю всех — и вас было ой как много — за это замечательное, трудовое и довольно напряженное время. Надеюсь, встретимся снова.

Я ухожу с хорошим чувством. Мы с коллегами из партии, Рийгикогу и министерства вместе сделали много. Мы работали за более человеколюбивую, более открытую Эстонию. Отстаивали лучшее транспортное сообщение и интернет-соединение и честную конкуренцию. Содействовали со стороны государства развитию нашего предпринимательства по всей Эстонии. И я уверена, что работа продолжится.