Урве Пало вышла из Социал-демократической партии и уходит с поста министра

Когда я 12 лет назад приняла решение вступить в ряды соцдемов, я не могла предположить, что останусь в политике так надолго. Было увлекательное и изобилующее вызовами время. Я буду в Рийгикогу до окончания своего мандата и на следующих выборах в Рийгикогу баллотироваться не буду. Возможно, после этого я опять по кругу вернусь в предпринимательство".

Высокопоставленные соцдемы не были осведомлены о планах Урве Пало. Эйки Нестор в беседе с Delfi признался, что узнал новость только пять минут назад через Delfi.

Вице-председатель партии, годами работавший с Пало Анто Лийват тоже услышал новость посредством СМИ. Он также подтвердил, что никто в партии не знал о планах Пало уйти из партии. "Все-таки я хочу ее очень поблагодарить за развитие предпринимательства и работу над увеличением детских пособий", — сказал Лийват.

"Урве сообщила мне о своем решении уйти как с должности министра, так и из партии сегодня рано утром. Уход такого хорошего человека и опытного министра очень меня огорчает, но, разумеется, я уважаю ее решение", — сказал председатель партии Евгений Осиновский.

"Я принял сегодняшнее сообщение министра предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало с очень большим сожалением. Все-таки я понимаю, что она приняла свое решение уйти в отставку с поста члена правительства и хочет начать работать в Рийгикогу. Разумеется, я благодарю Урве за проделанную работу от всего сердца и выражаю признательность ее смелости и трудолюбию при занятии важными темами в своей области", — сказал Delfi премьер-министр Юри Ратас.

"Будь то так называемый проект последней мили для развития надежного постоянного интернет-соединения в сельских районах, которым мы поддерживаем местное предпринимательство и жизнь в целом. Также реновация и утепление имеющихся многоквартирных домов и постройка по всей Эстонии арендных домов, что привлекло бы в сельские районы мобильную рабочую силу и помогло бы при необходимости предложить социальные жилплощади. Очень важной была также ее работа в мире по ознакомлению с нашим э-обществом, созданию международных контактов для предпринимателей и ведению тем в своей области в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС.

Несомненно, одним из самых тяжелых испытаний для Урве Пало в качестве министра предпринимательства и инфотехнологий была вскрывшаяся в конце прошлого лета уязвимость ИД-карты, что закончилось исправлением ошибки и разработкой новых более безопасных решений. То, как государство разрешило ставший нам известным до сих пор самый большой э-шок, несомненно, показало силу руководства в области нашего э-государства.

Я благодарен Урве Пало за ее преданность и вклад в правительстве Центристской партии, Социал-демократической партии и Isamaa. Я надеюсь, что Социал-демократическая партия в ближайшее время представит нового талантливого кандидата на должность министра предпринимательства и инфотехнологий".