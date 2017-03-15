Урве Пало о строительстве съемных домов: при желании люди смогут переехать туда, где работают

На инфочасе Рийгикогу министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало ответила на вопрос Урве Тийдус о строительстве съемных домов.

Член Рийгикогу Урве Тийдус спросила, почему министр хочет строить съемные дома, например, в Таллинне и в Тарту, где рынок не застоялся.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало отметила, что за последние 20 лет 96% новых квартирных домов было построено за пределами Харьюмаа, Тарту и Пярну.

По ее словам, жилищный фонд быстро стареет, но если мы хотим, чтобы экономика развивалась по всей Эстонии, то крайне важно повысить мобильность рабочей силы в стране. ”Это означает, что при желании люди смогут переехать туда, где работают”, — сказала министр. Пало добавила, что в настоящий момент такая возможность зачастую отсутствует. ”Рабочее место есть, предприятия хотели бы расшириться, создать новые рабочие места, но людей нет”.

По оценке министра, мы как государство должны повысить нашу конкурентоспособность. ”Это означает, с одной стороны, что инвестиций должно быть больше. С другой — чтобы люди хотели и могли жить в этой стране. И наличие жилья — один из факторов, которые этому способствуют”, — сказала она.

”Что же касается Таллинна и Тарту, то тут речь, разумеется, идет не о мобильности рабочей силы, а о других проблемах, а именно о недостаче социального жилья”, — сказала министр. Она отметила, что в Таллинне в очереди на социальное жилье стоит 5000 человек.

Пало сказала, что важно помочь людям с низкими зарплатами удовлетворять свои нужды, жить в Эстонии, растить семью и работать. Также важно развивать предпринимательство и за пределами крупных городов. Она добавила, что так мы сможем привлечь и новые инвестиции.

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