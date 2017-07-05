Урве Пало и Таави Аас: будущее строительного процесса — дигитальное проектирование

Сегодня министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, и.о. мэра Таллинна Таави Аас, член правления Riigi Kinnisvara ("Государственная недвижимость") Танэль Тийтс, заместитель генерального директора Департамента шоссейных дорог Каупо Сирк и председатель правления Таллинского порта Валдо Кальм пописали совместную декларацию о намерениях, цель которой - внедрить среди заказчиков публичного сектора дигитальное модельное проектирование на всех этапах строительного процесса, сообщает Раэпресс.

Как отметил Таави Аас, при проектировании объектов инфраструктуры лучше один раз показать, чем десять раз рассказать, что как раз и позволяет сделать дигитальное модельное проектирование. Значительно облегчает оно и процесс вовлечения общественности в решение проблем застройки, позволяя ей наглядно увидеть, как будет выглядеть будущее здание или сооружение. Урве Пало, в свою очередь, подчеркнула, что нам нужно идти в ногу со временем и переходить от бумажной волокиты при проектировании к трехмерному творческому процессу. В противном случае нашему строительному сектору конкурентоспособности не сохранить. Опыт соседних стран показывает, что модельное проектирование позволяет избежать до 30% ошибок и сэкономить до 20% стоимости строительства.

Первым таким образом проектируемым сооружением в Таллинне является будущий культурный центр "Кая" и помещения Мустамяэской районной управы. Проект должен быть готов в октябре.