Уроженка Сирии о причине отъезда беженцев: зарплаты недостаточно, чтобы прожить в Эстонии

Беженцы, прибывшие в Эстонию по европейской миграционной квоте, не задерживаются в стране из-за низких зарплат, отсутствия рабочих мест и сложного эстонского языка, сказала "Актуальной камере" уроженка Сирии.

Основная причина, почему мигранты покидают Эстонию — низкие зарплаты, утверждает 26-летняя уроженка Сирии Алаа. Девушка не раз общалась с другими семьями, передает rus.err.ee.

"Зарплаты недостаточно, чтобы проживать в Эстонии. Вторая причина — отсутствие рабочих мест. Беженцы говорят, что если даже местные жители не могут найти здесь работу, то каким образом это должно получиться у них. Также они говорят, что эстонский язык очень сложный", — сказала беженка из Сирии Алаа.

"При расселении беженцев никто не учитывает, какой у них опыт работы, образование и вообще, подходит ли им местное самоуправление, куда их направляют. Сейчас мы руководствуемся тем, где есть подходящая квартира, но это не может быть главным критерием", — пояснил председатель правления НКО "Эстонская помощь беженцам" Ээро Янсон.

Прибывшие в Эстонию семьи охотно верят близким, которые обещают за границей молочные реки и кисельные берега. "Существуют мифы, и многие хотят испытать удачу. Они знают о рисках и все же едут туда, где есть общины", — добавил Янсон.