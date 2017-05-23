Уроженец Эстонии в Манчестере: местные жители говорят, что это низко — взрывать бомбу на концерте с подростками

При взрыве на стадионе Manchester Arena погибли 22 человека, 59 человек пострадали. По словам уроженца Эстонии Леонида, который проживает в Манчестере уже пять лет и работает менеджером по развитию бизнеса, местные жители потрясены, но не напуганы.

"Не думаю, что кто-то будет сидеть дома и не выходить на улицу, но на концерты будут ходить меньше. Сам я не боюсь выходить на улицу", — рассказал Леонид Delfi. Он сейчас постоянно следит за информацией от друзей в соцсетях.

"Знакомые пишут, что это низко — взрывать бомбу на концерте с подростками и детьми", — поделился молодой человек, который только сейчас понял необходимость функции на Facebook, оповещающей о том, что пользователь находится в безопасности. "На Facebook много постов о том, что люди ищут своих друзей. Этими постами делятся другие пользователи соцсети". Авторы таких постов в основном девочки-подростки.

Леонид признается, что у него возникает непонятное чувство, когда он видит фото и видео теракта в месте, где ему часто приходилось бывать.

Наш собеседник уверен, что этот теракт только сплотит местное население. По его словам, сразу после теракта одна из гостиниц близ Manchester Arena принимала подростков бесплатно. "Они не знали куда идти", — поясняет он.

Леонид обращает внимание на то, что в Манчестере большое внимание уделяют безопасности на концертах: "Возможно, именно поэтому взрыв произошел тогда, когда люди уходили. Внутри этой арены есть проход. Он соединяет станцию поезда и метро. Metrolink называется. Судя по вспышке, взрыв произошел в этом холле, туда кто угодно может пройти".

Знакомый Леонида, который проживает в Солфорде, говорит, что сегодня многие не могли доехать на работу из-за пробок: люди побросали машины на обочинах и пошли пешком.

Другой приятель уроженца Эстонии — Дэйн Йейтс — вырос в Манчестере, его рабочий офис находится в 800 ярдах от арены, где накануне произошел взрыв. "Это странное чувство, но больше, чем страх, я чувствую смесь горя и ярости. Горя из-за того, что произошло, а ярость из-за того, что кто-то решил выбрать целью наслаждающихся концертом детей", — рассказал друзьям о своих чувствах Йейтс.

Как передают британские СМИ, взрыв произошел под конец концерта американской певицы Арианы Гранде примерно в 22:35 в понедельник (00:35 вторника по восточноевропейскому времени).