Уровень запаха от карьера Вяо не превышает разрешенные нормы, но поиск решений продолжается

Сегодня представители ведомств встретились с представителями предприятия, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

По словам члена правления Verston Ehitus Эркко Салусте, они активно занимаются поиском решений, изучают свойства различных видов топлива и возможности их использования. Кроме того, предприятие приступило к проектированию более высокой трубы, которая улучшит рассеивание пахучих веществ. Салусте отметил, что на внедрение изменений потребуется время, а пока предприятие попытается привести режим работы в соответствие с погодными условиями, то есть будет по возможности избегать работы при южном и юго-западном ветре.

Согласно имеющемуся плану, завод будет производить асфальт до 15 декабря.

Исследование загрязнения воздуха в Ласнамяэ продолжается. До сих пор превышения допустимых пределов установлено не было.