Уролог Тоомас Тамм: мужчины, говорите больше о здоровье своей простаты!

9 и 10 июня в Таллинне прошла встреча Финской ассоциации пациентов с раком простаты, на которой обсудили новейшие способы лечения и поделились опытом. По словам уролога Тоомаса Тамма, нам есть чему поучиться у Финляндии: в Эстонии стоит создать подобную организацию для пациентов, но для этого мужчины в Эстонии должны набраться смелости и открыто говорить о здоровье простаты, сказано в пресс-релизе.

”Задача организации для пациентов заключается прежде всего в оказании психологической поддержки самим пациентам и их близким, — поведал член правления Эстонского общества урологов доктор Тоомас Тамм. — Диагностирование рака — это страшный опыт для каждого, особенно для мужчин, которые не склонны к обсуждению проблем со здоровьем. Возможность поделиться опытом с людьми, которые пережили или переживают подобное — это важный критерий качества жизни раковых больных. Нам стоит постоянно прилагать усилия для того, чтобы организация больных раком простаты начала работу в Эстонии”.

В Эстонии уже дважды пытались создать подобную организацию, но ее деятельность была краткосрочной. ”В обоих случаях создание организации основывалось на инициативе одного человека. Один человек не в состоянии привлечь всех людей, которые имеют это заболевание — на сегодняшний день в Эстонии насчитывается около 10 000 мужчин с таким диагнозом. Для действующей организации необходимо найти минимум 10 активных участников, — пояснил доктор Тоомас Тамм. — Причина, по которой мужчины не поддерживают инициативу, заключается в том, что они стесняются и не хотят открыто говорить о своей болезни. Это уже более широкая социальная проблема, и поэтому я призываю мужчин — начните больше говорить о состоянии своей простаты, это поможет преодолеть существующий в обществе барьер, связанный с заболеваниями простаты”.

”Рак простаты является наиболее часто диагностируемым типом опухоли у мужчин в Эстонии. Каждый год у нас выявляют около 1000 новых случаев рака простаты. ”Благодаря организации пациентов, у более широкого круга больных появилась бы возможность, например, обсуждать вопросы современного лечения, что заставило бы задуматься государственных финансистов”, — добавил Тоомас Тамм.

Организация пациентов с раком простаты активно действует в Финляндии на протяжении более 20 лет. В нее входит больше 1800 активных членов. ”Группы поддержки пациентов очень важны: даже если врачи и медперсонал отлично делают свою работу, то все равно срок лечения в больнице слишком короткий. Мужчинам требуется намного больше времени, чтобы принять сопутствующие лечению рака перемены, — поведал генеральный директор Финской ассоциации пациентов с раком простаты Киммо Ярвинен. — В Финляндии ассоциация администрирует 10 групп поддержки по всей стране, которые регулярно встречаются каждые 2-4 недели”.

По словам Ярвинена, в Финляндии мужчины тоже очень скромны в обсуждении своих проблем со здоровьем, но с годами была выявлена работающая система, которая поддерживает активность организации. Ежедневную деятельность регулирует генеральный директор, но стратегию организации определяет совет правления из 12 человек, куда входят пациенты, урологи, онкологи и медсестры.

”Один из ключевых моментов, с которого можно начать и в Эстонии — это организация лекций для активных членов организации, которые будут управлять деятельностью. У них должно быть достаточно знаний и навыков для помощи мужчинам”, — посоветовал Ярвинен.

По словам доктора Тамма, врачи могли бы тоже помочь в создании организации пациентов, если бы больше говорили об этой возможности во время консультаций. Освещение в СМИ тоже могло бы принести пользу. ”Начало организации пациентов в Финляндии положил один очень активный политик и член парламента. Его навыки и уровень общения с обществом намного отличались от обычного пациента. Я очень надеюсь, что в Эстонии найдутся такие смелые мужчины, которые в ближайшем будущем будут готовы взять на себя эту задачу”, — добавил доктор Тамм.

В мероприятии, прошедшем 9-10 июня в конференц-центре в отеле Viru в Таллинне, участвовали 22 пациента и их близкие. О возможностях современного лечения говорил доцент Тимо Йоенсуу из финской частной клиники Docrates. Во встрече приняли участие пациенты с раком простаты и из Эстонии. Лекцию читала медсестра Кайди Туйск из клиники Тартуского университета.