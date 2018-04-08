08.04.2018, 21:54

Уроки музыки: портал инструментов заставит учеников пританцовывать

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rus.delfi.ee
EST 1
Näitleja-lavastaja Loore Martma intervjuu
Pilt on illustreerivFoto: Heiki Rebane

Для преподавания ученикам различных видов музыкальных инструментов учителям музыки не придется больше искать в интернете соответствующие видеоклипы. Журналист Сирье Пярисмаа пишет в ”Учительской газете”, что отныне подробные материалы выложены на Портале инструментов, созданном сотрудниками отдела музыки Академии культуры Вильянди Тартуского университета.

Порталом инструментов можно пользоваться на уроках музыки как в общеобразовательных, так и в музыкальных школах. Прежде всего, он рассчитан на учащихся возрастом от 10 до 16 лет и находится по адресу http://pilliportaal.kultuur.ut.ee/

Все инструменты распределены по шести видам: струнные, клавишные, духовые, ударные, щипковые и народные. В подменю можно найти ознакомительные тексты, изображения и видеоклипы по каждому из инструментов.

На портале можно также узнать о строении инструментов и технике игры на них, из чего они сделаны и какие интересные исторические факты были с ними связаны. К примеру, когда-то было принято считать, что Никколо Паганини потому так виртуозно играл на скрипке, что продал свою душу дьяволу. На самом же деле за его мастерством стоял адский труд — гений в течение всей жизни упражнялся игре на скрипке по 12 часов в день.

Портал инструментов полезен в качестве помощника еще и потому, что школьный набор музыкальных инструментов, как правило, небольшой.

Иногда музыковеды тартуской гимназии Веэрику просят обучающихся в музыкальной школе детей приносить на занятия свои инструменты. Те играют на них для своих одноклассников, а также позволяют им подержать инструменты в своих руках.

”Для меня важно, чтобы ради расширения кругозора люди различали музыкальные инструменты и не попадали в неловкие ситуации, — сказала учитель музыки гимназии Веэрику Маре Ваккер и вспомнила случай, когда на концерте звучала арфа, а мама объясняла своему ребенку, что это большие гусли.

Ученики четвертого класса, которым Маре Ваккер рассказала о Портале музыкальных инструментов, захотели все разом подойти к сенсорному экрану, чтобы создать свой ансамбль. Портал предоставляет в том числе и такую возможность. Когда же зазвучала мелодия в исполнении только что созданного вэб-коллектива, то некоторые ученики повскакали со своих мест и начали пританцовывать. Учительница тоже принялась отбивать такт ногой.

ТОП

Авторами сопроводительных пояснений на портале являются Айди Валлик, Кадри Стейнбах и Марко Мяги. Вэб-дизайн разработал Мартин Ряста, а видеоклипы были сняты в видеостудии Академии культуры. Содействие разработке портала оказали научная школа Тартуского университета и программа Educo.

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