Уроки музыки: портал инструментов заставит учеников пританцовывать

Для преподавания ученикам различных видов музыкальных инструментов учителям музыки не придется больше искать в интернете соответствующие видеоклипы. Журналист Сирье Пярисмаа пишет в ”Учительской газете”, что отныне подробные материалы выложены на Портале инструментов, созданном сотрудниками отдела музыки Академии культуры Вильянди Тартуского университета.

Порталом инструментов можно пользоваться на уроках музыки как в общеобразовательных, так и в музыкальных школах. Прежде всего, он рассчитан на учащихся возрастом от 10 до 16 лет и находится по адресу http://pilliportaal.kultuur.ut.ee/

Все инструменты распределены по шести видам: струнные, клавишные, духовые, ударные, щипковые и народные. В подменю можно найти ознакомительные тексты, изображения и видеоклипы по каждому из инструментов.

На портале можно также узнать о строении инструментов и технике игры на них, из чего они сделаны и какие интересные исторические факты были с ними связаны. К примеру, когда-то было принято считать, что Никколо Паганини потому так виртуозно играл на скрипке, что продал свою душу дьяволу. На самом же деле за его мастерством стоял адский труд — гений в течение всей жизни упражнялся игре на скрипке по 12 часов в день.

Портал инструментов полезен в качестве помощника еще и потому, что школьный набор музыкальных инструментов, как правило, небольшой.