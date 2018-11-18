Урмо Соонвальд: по сути у Ратаса только один выход — любой ценой сохранить нынешнее правительство

1. Нынешняя коалиция. Соонвальд полагает, что даже если коалиция продолжит в нынешнем виде, по сути она будет недееспособной и соцдемы и Исамаа смогут использовать Центристскую партию, чтобы продавить нужные им решения. При этом ”младшие браться” должны понимать, что бравада и критика в отношении правительства с их стороны сейчас станут залогом того, что после мартовских выборов в новое правительство они не попадут.

2. Центристская партия + Исамаа. Правительство меньшинства, не имеющее ни силы, ни единства мировоззрения. Радость оппозиции.

3. Центристская партия + соцдемы. Правительство меньшинства, имеющее определенные точки соприкосновения. Не стоит однако забывать, что именно несделанная работа и нападки соцдемов привели к правительственному кризису, на который постоянно говорящая о государственной мужественности Исамаа не сумела ответить.

4. Центристская партия + Исамаа + EKRE. Маловероятная комбинация, поскольку последняя дала четко понять, что до выборов в правительство не пойдет.