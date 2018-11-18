18.11.2018, 12:03

Урмо Соонвальд: по сути у Ратаса только один выход — любой ценой сохранить нынешнее правительство

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rus.delfi.ee
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Урмо Соонвальд: по сути у Ратаса только один выход — любой ценой сохранить нынешнее правительство
Foto: Ilmar Saabas

”Сегодня в 16 часов Юри Ратас, Евгений Осиновский и Хелир-Валдор Сеэдер соберутся в доме Стенбока, чтобы посмотреть друг на друга и решить, смогут ли они на протяжении оставшихся 3,5 месяца вместе править Эстонией. Вне зависимости от решения, последствия будут более долгосрочными, чем эти три с половиной месяца”, — пишет в своем мнении главный редактор Delfi и EPL Урмо Соонвальд и приводит шесть вариантов развития событий:

1. Нынешняя коалиция. Соонвальд полагает, что даже если коалиция продолжит в нынешнем виде, по сути она будет недееспособной и соцдемы и Исамаа смогут использовать Центристскую партию, чтобы продавить нужные им решения. При этом ”младшие браться” должны понимать, что бравада и критика в отношении правительства с их стороны сейчас станут залогом того, что после мартовских выборов в новое правительство они не попадут.

2. Центристская партия + Исамаа. Правительство меньшинства, не имеющее ни силы, ни единства мировоззрения. Радость оппозиции.

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3. Центристская партия + соцдемы. Правительство меньшинства, имеющее определенные точки соприкосновения. Не стоит однако забывать, что именно несделанная работа и нападки соцдемов привели к правительственному кризису, на который постоянно говорящая о государственной мужественности Исамаа не сумела ответить.

4. Центристская партия + Исамаа + EKRE. Маловероятная комбинация, поскольку последняя дала четко понять, что до выборов в правительство не пойдет.

5. Центристская партия + Партия реформ. Вероятность мизерная. Такое сочетание мы, скорее всего, сможем лицезреть после выборов.

6. Центристская партия + Исамаа + Свободная партия. Свободная партия также говорила, что до выборов в правительство приходить не хочет. Что странно, поскольку это хорошая возможность рассказать о себе, ведь после выборов может случиться, что они не попадут никуда.

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”Сегодня в 16 часов Юри Ратас, Евгений Осиновский и Хелир-Валдор Сеэдер соберутся в доме Стенбока, чтобы посмотреть друг на друга и решить, смогут ли они на протяжении оставшихся 3,5 месяца вместе править Эстонией. Вне зависимости от решения, последствия будут более долгосрочными, чем эти три с половиной месяца”, — пишет в своем мнении главный редактор Delfi и EPL Урмо Соонвальд и приводит шесть вариантов развития событий:
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