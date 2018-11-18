Урмо Соонвальд: по сути у Ратаса только один выход — любой ценой сохранить нынешнее правительство(49)
”Сегодня в 16 часов Юри Ратас, Евгений Осиновский и Хелир-Валдор Сеэдер соберутся в доме Стенбока, чтобы посмотреть друг на друга и решить, смогут ли они на протяжении оставшихся 3,5 месяца вместе править Эстонией. Вне зависимости от решения, последствия будут более долгосрочными, чем эти три с половиной месяца”, — пишет в своем мнении главный редактор Delfi и EPL Урмо Соонвальд и приводит шесть вариантов развития событий: