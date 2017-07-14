14.07.2017, 21:15

Урмас Сыырумаа будет баллотироваться в Ласнамяэ, Юри Мыйз — в Хааберсти

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rus.delfi.ee
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Jüri Mõis
Jüri MõisFoto: Vallo Kruuser

Глава Эстонского Олимпийского комитета, предприниматель Урмас Сыырумаа возглавит список избирательного союза "Деловой Таллинн" в Ласнамяэ.

Об этом в интервью "Актуальной камере" сообщил соратник Сыырумаа по создаваемому объединению, экс-мэр Таллинна Юри Мыйз, который сам будет баллотироваться в Хааберсти, передает rus.err.ee.

По словам Мыйза, примерно 50 человек — бывшие политики, спортсмены, бизнесмены — уже сейчас готовы вступить в борьбу на выборах в эстонской столице. "Русскоязычных среди них пока мало. Меньше десяти", — отметил Мыйз.

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